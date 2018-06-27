Г. Данчикова предложила предоставлять участки недр для сбора мамонтовой кости в коммерческих целях

26 июня председатель думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев провел в Якутске совещание по актуальным вопросам правового регулирования землепользования и природопользования на примере РС(Я).

Руководитель комитета прибыл в республику из Хабаровска, где 24 и 25 июня под эгидой Госдумы РФ проводился третий этап Национального лесного форума, который в следующем году предлагается провести в Якутии.

В лесном фонде надо наводить порядок

Открывая встречу, Николай Николаев отметил, что Госдума настроена на качественное решение вопросов, которые давно назрели в сфере лесного фонда. «За десять лет работы Лесного кодекса принято 40 федеральных законов, особенно много законодательных инициатив по использованию лесов поступило в последние годы»,— сказал парламентарий. — Однако в этой законодательной области есть пробелы, касающиеся сбора дикороссов, которые нужно устранять»,— считает Николаев.

Тема недропользования и земельных отношений сегодня актуальна. Пока нет общей концепции ее развития, но над ней надо работать, учитывая региональные особенности, сказал гость из Москвы.

О них на примере вопросов правового регулирования природопользования говорил и.о. заместителя председателя Правительства РС(Я) Денис Белозеров, который акцентировал внимание на том, что не в полной мере определены права на охоту представителей КМНС. Сегодня недостаточно финансируются лесничество, противопожарная служба. Кредитная задолженность за тушение лесных пожаров в 2017 году составляет 284 млн рублей.

Нужно пересматривать законодательство о любительском рыболовстве, принятом в первом чтении в 2013 году. Закон необходим, в первую очередь, тем, кто живет на Севере и занимается рыболовством для личного потребления.

Под острым углом

О переводе земель лесного фонда в земли других категории рассказала заместитель министра имущественных и земельных отношений Нюргустана Пахомова. Проблемные вопросы правого регулирования недропользования и сбора ископаемых остатков мамонтовой фауны, а также охраны вечной мерзлоты раскрыл обстоятельно председатель Постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

«Вопрос о легализации добычи мамонтовой кости поднимается республикой давно, но действенные меры на федеральном уровне не предпринимаются»,— сказал народный депутат РС(Я). — И хотя предлагалось несколько вариантов решения проблемы, например, отнести ее к полезным ископаемым, или считать особым природным ресурсом и передать его в ведение субъектов, но ни то, ни другое поддержано не было».

Владимир Михайлович поднимал вопросы охраны вечной мерзлоты, представляющие сегодня из-за глобального потепления большую проблему. Комментируя его выступление, председатель думского комитета Николай Николаев отметил, что сегодня в Госдуме нет единого понимания этой проблемы – от кого ее надо охранять и как это делать.

По его словам, на сбор мамонтовой кости у экспертов взгляд более оптимистичный. Сегодня комитет рассматривает ряд предложений, как ее квалифицировать. Николай Николаев склонен к тому, чтобы поддержать законопроект депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой, которая предлагает предоставлять участки недр для сбора мамонтовой кости в коммерческих целях. По мнению председателя профильного комитета, это позволит легализовать незаконный бизнес в береговой части Северного Ледовитого океана и ввести его в правовое поле, чего давно добивается Якутия.

О компетенции, охотничьих ресурсах, субвенциях и многом другом

Член думского Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова, поблагодарив Николая Петровича за приезд и продуктивную работу, обратила внимание коллег на широкую компетенцию комитета, который занимается законодательным регулированием комплекса вопросов о рациональном использовании, воспроизводстве и охране природных ресурсов, правовом режиме земельных участков, особенностей оборота и использования особо ценных земель.

Принимая во внимание, что лесной фонд республики занимает 82% от общей площади или 21,5% земель лесного фонда Российской Федерации, Галина Данчикова предложила поддержать предложение о проведении в 2019 году в г.Якутске одного из региональных этапов Национального лесного форума. «У нас имеются вопросы по законодательному регулированию лесных отношений, смежного законодательства. — К тому же Якутия самая лесная, самая водная и самая большая по территории в России. Здесь есть чем поделиться и что показать», — уверена парламентарий.

Говоря об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, депутат считает, что нужно вносить изменения в соответствующий Федеральный закон Земельный и Налоговый кодексы РФ. Они предусматривают осуществление охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов бесплатно в пределах лимитов использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд.

Вносятся предложения и по заключению охотхозяйственных соглашений, отмене платы за переоформление долгосрочных лицензий на них для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, утверждению особого порядка распределения квот по добычи мигрирующего дикого северного оленя.

Парламентарий уверена, что надо менять подходы к методикам расчета объема субвенций на осуществление отдельных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, в сфере лесных отношений. Нужно рассмотреть вопрос централизации на федеральном уровне авиационной охраны лесов от пожаров на всей территории страны. «Сегодня действующие порядки не учитывают специфику регионов, размеры территории, удаленность и многое другое», — отмечает депутат.

Говоря любительском рыболовстве, Галина Данчикова поблагодарила руководителя комитета Николая Николаева за поддержку в работе с Правительством России по последней редакции этого законопроекта, где были учтены предложения республики по использованию сетного орудия лова, а также предложения Якутии по акционированию «Почты России».

Реке Лене нужна помощь

Сегодня остро стоит вопрос внедрения круглогодичного государственного мониторинга водных биологических ресурсов на территории Якутии, где наша водная артерия – река Лена является самой крупной среди российских рек. Она протекает в районе вечной мерзлоты. В складывающихся современных экологических условиях Лена требует к себе пристального внимания и нуждается в таких же мерах по сохранению, как и река Волга. Мероприятия по сохранению и предотвращению загрязнения реки Лена должны войти в разрабатываемый во исполнение «майского» указа национальный проект «Экология», в т.ч. по сокращению доли загрязненных сточных вод, отводимых в Лену.

На повестке – новые законы

Регулирование вопросов добычи и реализации бивней мамонта, законодательного закрепления участия недропользователей в социально-экономическом развитии территорий, на которых они осуществляют свою деятельность, должны быть отражены по предложению Госсобрания РС(Я) в Законе Российской Федерации «О недрах» .

Разработанные Ил Тумэном проекты федеральных законов «Об охране вечной мерзлоты», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (в части создания особо охраняемых природных территорий местного значения вне зависимости от принадлежности к категории земель и прав на них), «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу приобретения прав на земельные участки лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами» тоже требуют скорейшего рассмотрения.

«Они значимы не только для нашей республики.— Их принятие будет иметь мультипликативный положительный эффект для экологии, развития промышленных и промысловых производств», — убеждена Галина Данчикова.

Депутат поставила вопрос о законодательном закреплении сезонно-действующих охлаждающих устройств (СОУ), предназначенных для поддержания грунта в мерзлом состоянии. Они обеспечивают устойчивость зданий, сооружений на сваях, а также сохраняют замерзший грунт вокруг опор ЛЭП и трубопроводов. При положительных температурах зимой установки нужны для строительства объектов. Но охлаждающие устройства ни в одном законе не прописаны. Пришло время это сделать, чтобы законно финансировать и контролировать, как они работают на Севере.