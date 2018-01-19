Фёдор Борисов о выборах: основные требования – законность и легитимность

9 января Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Фёдор Борисов принял участие в VII съезде Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – Ассоциации межмуниципального сотрудничества.

Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) в своём выступлении отметил, что в этом году в республике будут проведены две важные избирательные кампании – выборы Президента Российской Федерации 18 марта и выборы народных депутатов РС(Я) в сентябре. Фёдор Борисов, обращаясь к главам муниципальных образований Якутии, подчеркнул, что основными требованиями при проведении выборов являются законность и легитимность.

«Мы сегодня проводим семинары для работников территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий, чтобы они в совершенстве знали избирательное законодательство и не допустили на выборах никаких нарушений. Вам надлежит организовать инициативные группы и обеспечить высокую явку избирателей. В процентном отношении никаких планов не поставлено. Просто нужно создать все условия для того, чтобы жители нашей республики воспользовались своим конституционным правом избирать того или иного кандидата», — сказал Фёдор Борисов.

Фёдор Михайлович выразил благодарность главам муниципальных образований республики за проведение на высоком уровне самых масштабных муниципальных выборов, которые состоялись 10 сентября прошлого года. Тогда по республике прошли 512 избирательных кампаний.

В своём выступлении Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) затронул вопросы итогов 2017 года в экономике.

«Прошлый год у нас был очень насыщенным, но, тем не менее, республика сохраняет лидирующие позиции. Мы на третьем месте в Дальневосточном федеральном округе и входим в десятку лучших регионов по Российской Федерации. Якутия является одним из немногих регионов, имеющих регулируемый государственный долг по требованиям Бюджетного кодекса», — резюмировал Фёдор Михайлович.

В завершение своего выступления Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) вручил отличившимся главам МО государственные награды республики.