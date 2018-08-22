Футбольный стрит-арт в Якутске

Инициатором выступила общественная организация «Город добра». Граффити нарисовали стрит-арт художники Кюннэй Тимофеева и Александра Алексеева, передает телеканал «Якутия 24».

Художникам понадобилось три дня и 20 баллонов краски, чтобы увековечить гордость российского футбола на стене здания.

Как признаются девушки, они хотели показать, что стрит-арт композиции на тему футбола есть не только в тех городах, где проводились футбольные матчи, но и в других регионах России.

О граффити узнал известный футболист Алексей Смертин, который накануне приехал в Якутию. Художницы побывали на его мастер-классе и пригласили спортсмена посмотреть на их работу.

Алексей Смертин в эфире передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» признался о том, что первый гол он до сих пор вспоминает с трепетом.