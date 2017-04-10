Футбольный клуб «Якутия» исключен из членов РФС

Делегаты конференции РФС проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов. Отныне в РФС не состоят «Орел», «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск) и «Астрахань». За исключение клубов проголосовало 259 делегатов, против – 13, один воздержался. comments powered by HyperComments Источник: http://www.sport-express.ru/football/local/news/sem-klubov-isklyucheny-iz-chlenov-rfs-1240437/

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