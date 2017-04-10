Делегаты конференции РФС проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов. Отныне в РФС не состоят «Орел», «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск) и «Астрахань». За исключение клубов проголосовало 259 делегатов, против – 13, один воздержался.comments powered by HyperComments
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Футбольный клуб «Якутия» исключен из членов РФС
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