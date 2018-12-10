ФСБР поздравляет Александра Игнатьева с юбилеем

Уважаемый Александр Афанасьевич,

От имени Федерации спортивной борьбы России, и всей борцовской общественности примите самые искренние поздравления с юбилеем! От всего сердца желаем Вам крепкого борцовского здоровья, любви и внимания близких, благополучия, удачи и успехов в Вашей созидательной деятельности на благо спортивной борьбы, Якутии и всей России!

С наилучшими пожеланиями,

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили

Первый вице-президент Георгий Брюсов

Первый вице-президент Арсен Фадзаев

Первый вице-президент Омар Муртузалиев

Президент Фонда Ивана Ярыгина Наталья Ярыгина

Тренеры и спортсмены сборных команд России

Сотрудники отделов ФСБР