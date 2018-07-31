ФСБ заявила о конфискации экстремистской литературы у жителя Усть-Неры

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) выявлен уроженец Магаданской области, у которого по месту регистрации в п. Усть-Нера Оймяконского района обнаружена религиозная литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Установлено, что указанному лицу квартира передана администрацией МО «Поселок Усть-Нера» по договору социального найма. Наниматель данное жилое помещение оборудовал под молельный дом, куда приходят живущие в населенном пункте мусульмане для осуществления намаза и чтения молитв. Кроме этого в квартире в свободном доступе неограниченному числу лиц хранится религиозная литература, в том числе запрещенная.

Районный суд признал жителя п. Усть-Нера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов, а равно их хранение в целях массового распространения) и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией экстремистского материала.