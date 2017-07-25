ФСБ завершила обыски в «АЛРОСА»

Сотрудники ФСБ завершили обыски в одном из офисов АЛРОСА, сообщили ТАСС сотрудники компании.
«Насколько нам известно, обыски завершились», — сказал собеседник агентства.
По его словам, выемки документов сотрудниками ФСБ прошли незаметно, однако представители некоторых отделов не смогли выйти из офиса на обед.
Ранее в алмазной монополии подтвердили, что в московском офисе Единой сбытовой организации АЛРОСА проводятся следственные действия, при этом организация работала в штатном режиме. В пресс-службе предприятия отметили, что компания оперативно предоставляет запрашиваемую информацию.
Источник ТАСС ранее сообщал, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. О каком именно деле идет речь, собеседник не уточнил.
Офис компании «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в Москве находится на улице 1812 года, дом 14. В начале апреля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ следственных действий в московском офисе предприятия, которые были связаны со сделками с непрофильными активами в 2011-2013 годах.
comments powered by HyperComments
АЛРОСА — крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи составил 37,2 млн карат, продажи — 40,1 млн карат, продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошедшем году составили $4,375 млрд.
Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02 %), Республика Саха (Якутия) — 25 % и улусы (районы) Якутии — 8 %. В свободном обращении находятся почти 34 % акций.