ФСБ завершила обыски в «АЛРОСА»

Сотрудники ФСБ завершили обыски в одном из офисов АЛРОСА, сообщили ТАСС сотрудники компании.

«Насколько нам известно, обыски завершились», — сказал собеседник агентства.

По его словам, выемки документов сотрудниками ФСБ прошли незаметно, однако представители некоторых отделов не смогли выйти из офиса на обед.

Ранее в алмазной монополии подтвердили, что в московском офисе Единой сбытовой организации АЛРОСА проводятся следственные действия, при этом организация работала в штатном режиме. В пресс-службе предприятия отметили, что компания оперативно предоставляет запрашиваемую информацию.

Источник ТАСС ранее сообщал, что обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. О каком именно деле идет речь, собеседник не уточнил.

Офис компании «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в Москве находится на улице 1812 года, дом 14. В начале апреля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ следственных действий в московском офисе предприятия, которые были связаны со сделками с непрофильными активами в 2011-2013 годах.