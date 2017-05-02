ФСБ предупрежила жителей Хандыги, умолчавших о террористах

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлены жители п. Хандыга Томпонского района, которые обладали достоверной информацией о том, что их знакомый, уроженец Республики Дагестан, является приверженцем радикального ислама, готовится выехать в Сирию с целью вступления в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Прокуратурой Томпонского района в отношении данных граждан внесены официальные предостережения о недопустимости нарушения закона, а именно статьи 205.6 УК РФ.

С 20 июля 2016 года в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 205.6 «Несообщение о преступлении», устанавливающая дополнительную меру противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

В соответствии с новой статьей к уголовной ответственности могут быть привлечены те граждане, которые располагают достоверной информацией в отношении лиц, причастных к подготовке или совершению преступлений террористической направленности, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) просит жителей Якутии не оставаться равнодушными и безучастными, так как во многом от вашей активной гражданской позиции зависит безопасность Вас и Ваших близких.

Телефоны дежурных служб:

УФСБ 49-99-90, телефон доверия 49-99-99,

МВД 020 (МТС, Мегафон), 002 (Билайн), телефон доверия 42-22-22.

Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)