ФСБ перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Якутию

Якутским городским судом жительница г. Якутска Елена Батура признана виновной в организации канала поставки в республику наркотических средств в особо крупном размере и приговорена к 6 годам лишения свободы условно.

В марте 2017 года сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) задержаны Елена Батура и ее сообщник, в настоящее время являющийся фигурантом другого уголовного дела. У указанных лиц обнаружены и изъяты синтетические наркотики общим весом около 700 гр.

Кроме этого в ходе следственных действий стало известно, что данные граждане связались с «поставщиком» и договорились о получении крупной партии наркотиков для их реализации на территории г. Якутска. По обговоренному плану, задержанные должны были осуществить закладки в тайники и сообщить их местоположения «поставщику». Благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ, данное противоправное деяние пресечено. Товар изъят.

Приговор вступил в законную силу.