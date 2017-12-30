ФСБ о сообщениях о минировании торговых центров Якутска

Мины, «заложенные» телефонным террористом в зданиях торговых комплексов Якутска, не обнаружены. Об этом ЯСИА сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности.

Органы продолжают поиск анонима, сообщившего о бомбах сразу в трех объектах столицы республики. «Атаке» подверглись торговые центры «Азия», «Палладиум», а также Строительный рынок.

В Якутске разыскивают телефонного «террориста», сообщившего о минировании трех объектов

«Звонки поступили после 15 часов. Правоохранительными органами проведен весь комплекс мероприятий по поиску взрывных устройств. По результатам обследования помещений информация о минировании не подтвердилась», — пояснили ЯСИА в УФСБ.

Отметим, что подобные инциденты произошли и в других городах России. Например, в Хабаровске эвакуировали посетителей сразу шести торговых центров, и тысячи человек не смогли совершить покупки на новогодних распродажах.