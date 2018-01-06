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6 января 2018, 9:15
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Фразы, которые сведут любого мужчину с ума

Мужчины любят комплименты не меньше женщин. Но как не ошибиться и выбрать правильную фразу? Автор бестселлера «Заполучи парня» и звезда YouTube Мэтью Хасси (30) совместно с дейтинг-сервисом Zoosk провели небольшое исследование и выяснили, какие фразы действуют на любого парня безотказно.

«С тобой я чувствую себя в безопасности»

Здесь все элементарно: мужчина хочет чувствовать себя рыцарем в сияющих доспехах. Так что, когда вы говорите ему, что вам хорошо и спокойно рядом с ним, он сразу чувствует: вы именно та женщина, с которой ему хочется быть рядом.

«Я вижу, какой ты … на самом деле, пускай остальные этого и не замечают»

Вместо троеточия подставляйте любое его положительное качество. Парень поймет: вы смогли разглядеть в нем его лучшую сторону, а не просто образ, который он пытается создать.

«Какие у тебя крутые кроссовки»

Ага, кроссовки. Или джинсы. Или рубашка, неважно. Сделайте комплимент его чувству стиля. Фишка тут вот в чем: делать комплименты внешности для парней бессмысленно. Во-первых, они не очень это любят, во-вторых, вы хвалите не его, а природу — она же подарила ему такие глаза, нос и лицо в принципе. А вот кроссы выбрал он сам. Старался. Поверьте, такой комплимент растопит его сердце.

«Я всегда поддержу тебя»

Мужчины — не бездушные (хотя мы частенько говорим, что да). Они тоже хотят любви и заботы. И самое главное для них — знать, что женщина всегда будет рядом. Что бы ни случилось. Так что почаще говорите ему, как сильно вы дорожите вашими отношениями и будете рядом, даже если он потеряет все.

«Не мог бы ты помочь мне с…»

Да, простая просьба — тоже своего рода комплимент. Вы не замечали, как парни с готовностью говорят «конечно» и подрываются на помощь? Это дает им почувствовать свою важность и пользу.

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Источник: https://woman.rambler.ru/love/38822252-frazy-kotorye-svedut-lyubogo-muzhchinu-s-uma/
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