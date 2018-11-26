Французы снимают документальный фильм про быт якутов

Они приехали снимать документальный фильм про дороги, про суровый климат Якутии. Говорит, что французы знают Якутию, интересуются, хотят узнать больше. Я «состыковала» их с опытным дальнобойщиком-якутом, который скоро отправится в рейс в тундру. И в скором времени наши французы поедут с ним и будут снимать про него кино! За одно они снимут дороги, природу, быт простых людей.



За это я и люблю останавливаться в маленьких отелях, потому что можно знакомиться с хозяевами, поговорить, пообщаться. За это я и люблю останавливаться в маленьких отелях, потому что можно знакомиться с хозяевами, поговорить, пообщаться.