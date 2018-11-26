Французы снимают документальный фильм про быт якутов

Разные люди приезжают и останавливаются у нас в гостинице «ОРТО ДОЙДУ». С некоторыми мы знакомимся, становимся друзьями, помогаем, содействуем в решении их задач. В этот раз познакомилась с французами Philippе Lafaiх (left), Frederic Elhorga (right)
Они приехали снимать документальный фильм про дороги, про суровый климат Якутии. Говорит, что французы знают Якутию, интересуются, хотят узнать больше. Я «состыковала» их с опытным дальнобойщиком-якутом, который скоро отправится в рейс в тундру. И в скором времени наши французы поедут с ним и будут снимать про него кино! За одно они снимут дороги, природу, быт простых людей.
Марианна Андреева
Источник: Гостиница "Орто Дойду"