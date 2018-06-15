Французский ученый-климатолог приехал в Якутию изучать вечную мерзлоту

И.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев провел рабочую встречу с профессором Университета Версаля (Франция), руководителем международного проекта Жан-Поль Вандерлинденом.

Стоит отметить, что это уже второй визит ученого в республику. В 2015 году господин Вандерлинден приезжал в Якутск в рамках сотрудничества с СВФУ им. М.К. Аммосова. Ученый из Франции изучает изменение климата и влияние вечной мерзлоты на социально-экономическое развитие арктических прибрежных территорий.

По словам господина Вандерлиндена, научную экспедицию планируется провести в 2019 году, в настоящее время идет процесс подготовки.

«Международный проект осуществляется Институтом Альфреда Вегенера в Канаде, Гренландии, Норвегии и России (Булунский улус). В России конкретными объектами исследований являются поселки Тикси и Быковский. По итогам экспедиции вырабатываются механизмы адаптации населения к изменениям климата».

В свою очередь, Сахамин Афанасьев пообещал оказать содействие в проведении научных исследований в Булунском улусе.