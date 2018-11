Французские художники приглашают якутян принять участие в интересном перфомансе

4 декабря 2018 года с 16.00 ч. в Камерном зале АГИКИ по ул. Орджоникидзе, д. 4 художники и искусствоведы Элуа и Франсуаз Винсент Ферия (Франция), проведут лабораторный проект «Прелюдия в Арктику» в рамках Международного триеннале современного искусства «Арктический хронотоп-2018».

Приглашаем художников, дизайнеров и всех желающих принять участие в интересном перфомансе. Принести с собой фотографии из семейных альбомов, разные изображения Арктики, людей, фотографии: ландшафты, артефакты, портреты и т д. Одним словом все, что связано с арктической, якутской темой.

Вот примерное видение проекта авторами:

PROTOCOLE de participation Inviter les intéressés Chaqueintéressé, explorateur, curieux, engagé après s’êtreinscrit pour participer à l’atelier laboratoire-exposition devra : — Collecter des photographies dans ses archives familiales ou de ses proches, — Sélectionner les artefacts ouobjetsensa possession qui appartiennent à l’histoireactuelle ou passée de Yakoutsk et du Grand Nord, — Apporter les documents (cartespostales, livres, photographiespersonnelles, etc) en sa possession, qui retiennent son attention sur la vie à Yakoutsk et dans le Grand Nord, — Les déposer sur les tables et les mettre à disposition de tous, — Choisir et composer des éléments selon un récit partagé, — Accrocher au mur les propositions. — Une publication format A4 sera élaborée durant l’atelier-laboratoire-exposition et exposer durant la Triennale de l’Arctique.