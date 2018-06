Фотозона «Сахаспецтехники» привлекла внимание даже Жанны Бадоевой

Спасибо большое Якутск!!!! Я уже улетела, но мысленно ещё там!!! Это невероятное место, не похожее ни на что в России!!! Я очень рада, что побывала там, познакомилась с новыми интересными людьми!!!! Конечно, послушав все рассказы как там холодно зимой, я думаю я не выжила бы, но это очень интересно) за мной на фото якутский Календарь!!! Он цикличный как и все в нашей жизни) это нужно увидеть своими глазами, но кто не может смотрите наш выпуск. Я обязательно за несколько дней скажу когда. Я домой… завтра пьём с утра кофе)))) И завтра в 19;00 Казань) вы помните?) p.s. И , кстати, моя куртка очень подходит под цвет якутии)))

