Фотозона «Сахаспецтехники» привлекла внимание даже Жанны Бадоевой

Прошедший «Ысыах Туймаады-2018» запомнился жителям Якутска визитом любимой многими горожанами передачи «Орел и решка». Но какой праздник без народных забав? И вот даже ведущая Жанна Бадоева не смогла пройти мимо фотозоны компании «Сахаспецтехника».

Кстати, Жанна Бадоева в данное время улетела из Якутска, но написала в соцсетях большой пост о городе: