Фотовыставка-пристройство бездомных животных в Ленске

В рамках «Года экологии в России», в г.Ленске, Общественное движение «Уши, лапы и хвосты» провело фотовыставку-пристройство бездомных животных, находящихся на передержках — «Доброе сердце».

В ДК «Юность», в Центре дома народного творчества и в городской библиотеке проводился сбор продуктов питания и различных нужностей для них.

Удалось собрать немалое количество сухих кормов для кошек и собак, консервы, крупы, а также наполнители, шампуни, ошейник и лежанки для собак.

За это время было пристроено 10 взрослых кошек и котят, 3 собаки.

Также к акции присоединилась ветклиника по Пролетарской, 17 в лице Дольской Екатерины Владимировны. Большое спасибо ей за весьма щедрое предложение по стерилизации наших подопечных кошек!

Спасибо руководству ДК Юность, Центральной библиотеки, Центра народного творчества, всем неравнодушным ленчанам, которые поддерживают нас и делом и добрым словом!

В будущем мы обязательно повторим это мероприятие!