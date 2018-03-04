Фоторепортаж с самого красочного северного парада

В Якутске состоялось второе праздничное шествие мастеров в национальной одежде, посвященное Дню народного мастера.

Сегодня по центральному проспекту от площади Орджоникидзе до площади Ленина прошли более тысячи человек в национальных костюмах народов Якутии. Зрители шествия стали свидетелями самого красочного северного парада.

В колоннах прошли лучшие народные мастера из 21 улуса, представители коренных народностей, а также потомки государевых ямщиков в национальной русской одежде.

Шествие завершилось праздничным концертом.