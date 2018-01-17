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Фоторепортаж: На Зеленом Лугу развернулся «Крещенский городок»

18 января, с 13.00 часов на Зеленом Лугу состоится освящение купели Архиепископом Якутским и Ленским Романом.

А с 15.00 часов 18 января до 9.00 утра 20 января купель будет работать для всех желающих. Для удобства горожан с 14.00 до 22.00 часов 18 января и с 10.00 до 22.00 часов 19 января от Преображенской церкви будут курсировать автобусы до центральной купели на Зеленом лугу. Цена проезда 25 рублей за наличный расчет, автобусы будут ездить по мере накопления пассажиров.

Но это завтра, а пока полным ходом идет подготовка. Здесь вырублена прорубь, установлены палатки, расчищены от снега и подготовлены парковочные места. Территорию украшают ледовые скульптуры.

Начальник штаба Якутского Окружного Казачьего общества Иван Мещеряков:

— Крещенские купания проводятся в этом году в Якутске в 13-й раз. За эти годы мы набрали большой опыт работы, поэтому сегодня подготовительные мероприятия идут четко и оперативно. Позавчера начали расчистку снега. Сегодня подготовили прорубь, туда установлена «люлька» — специальное металлическое ограждение для безопасного купания жителей и гостей столицы. Для удобства желающих организована большая автостоянка. На данный момент толщина льда 140 см, что позволяет выдержать любое количество техники. Также до Крещенского городка будут курсировать автобусы.

Советник главы города Якутска, председатель организационного комитета по подготовке и проведению «Крещенских купаний» Александр Канин:

— Первая купель в Якутске была организована в 2006 году, тогда было всего две палатки и искупалось 3 тысячи человек. С каждым годом число желающих растет. В прошлом году в городе Якутске в Крещенской купели искупались 43 тысячи человек. Вместимость палаток составляет до 150 человек. Обеспечивают безопасность более 80 представителей различных структур. На местах будут дежурить сотрудники полиции МУ МВД РФ «Якутское», ГУ МЧС РФ по РС (Я), представители Якутского казачества. Кроме того, организовывается дежурство врачей Скорой помощи, сотрудников ГИБДД, ГИМС, пожарной службы, водолазов и народной дружины. Все мероприятия проводятся на добровольных началах.

Руководитель Управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности г. Якутска Виталий Бобинов:

— Мы выполняем функцию координатора. Информация о работе всех структур стекается в Единую диспетчерскую службу, отслеживается выполнение мероприятий. Не рекомендуется приходить на Крещенскую купель в состоянии алкогольного опьянения, это опасно для здоровья, а также больным или ослабленным людям. Конечно же, надо приходить с верой в душе.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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