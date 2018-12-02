Фотоподборка от районных газет Якутии «Тогда и сейчас»

Времени подвластно все: страны, города и люди. Но, как известно, влияние на все далеко не одинаково — здания вокруг незаметно ветшают, мы взрослеем, а села становятся современнее, праздники ярче. Как выглядела набережная моего города изначально? Что было на месте родной школы? Районные редакции Якутии предлагают интересную фотоподборку на Ulus.Media.

Алданский район (газета «Алданский рабочий»)

Городской Дворец культуры в Алдане в 90-х годах прошлого века и зимой 2018-го

На месте старейшего городского здания — гостиницы «Алдан» теперь красуется современный торговый центр Aldan-city

Амгинский улус (газета «Амма олоҕо»)

Амгинская средняя общеобразовательная школа в прошлом

Амгинская средняя общеобразовательная школа имени В.Г. Короленко, который ныне отмечает 150-летие

Здания больницы тогда и сейчас:

Булунский улус (газета «Маяк Арктики»)

Вид бухты Булункан:

Вид на тиксинскую улицу сверху:

Первомайское шествие:

Дом быта:

Знак Морские ворота:

Магазин №5:

«Моряк»:

Улица Трусова:

Верхнеколымский улус (газета «Колымские новости»)

Майские праздники:

Наводнения:

Речное пароходство — Колымская судоходная компания:

Школа-библиотека:

Вилюйский улус (газета «Олох суола», фото Николая Федорова)

Старые и новые стенды на площади Ленина, г. Вилюйск:

Сквер видного государственного деятеля Якутии С.М.Аржакова в г. Вилюйске:

Ленский район (газета «Ленский вестник»)

Аэропорт Ленска:

Мухтуйская школа, ныне школа №1:

Набережная Ленска:

Ул. Горького:

Ул. Ленина:

Олекминский улус (газета «Олекма»)

Спасский собор:

Строительство 2-этажной каменной церкви с колокольней в Олекминске было начато еще в 1865 году на средства прихожан и меценатскую помощь купца 1-й гильдии Степана Ивановича Идельгина. Строилась она на мощном фундаменте, глубина кладки составляла более трех метров. В 1870 году церковь была возведена. В 1883 году Указом Синода ее переименовали в Олекминский Спасский собор, который и стал церковно-административным центром Олекминского округа.

В годы советской власти в храме располагался Дом культуры, затем помещения приспособили под склады. Пожар 1994 года окончательно уничтожил церковь. По инициативе Президента РС(Я) В.А.Штырова ОАО «Алмазы Анабара», генеральным директором которого был в то время М.Н. Евсеев, вложило огромные средства в восстановление Спасского собора. Матвей Николаевич благотворительность кампании назвал инвестициями в духовность.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2005 года в возрожденном Спасском соборе после многолетнего перерыва вновь состоялось торжественное пасхальное богослужение.