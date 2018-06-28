Фотоконкурс «Якутск глазами горожан»: Добавь свои штрихи к портрету города

В Окружную администрацию города Якутска продолжают поступать заявки от желающих участвовать в ежегодном фотоконкурсе «Якутск глазами горожан». Фотоработы принимаются до 3 августа, а дипломы и призы победителям будут вручены в День города.

Напоминаем, в конкурсе могут принять участие все жители города Якутска без возрастных ограничений. В Год новаторства фотоконкурс «Якутск глазами горожан» проводится по четырем номинациям:

— «Якутск. Обгоняя время!» (достопримечательности, панорама города, городской пейзаж, экспериментальная фотография);

— «Я — новатор» (фотоработы портретного или коллективного плана жителей и гостей столицы, посвященные мероприятиям Года новаторства в городе Якутске);

— «Фотоистория Якутска» (фотоколлаж из двух фотографий из серии «Было и стало» (фотоистория одного здания, улицы, площади, квартала, памятного места) на территории города Якутска);

— «Полиция глазами горожан» (фотография человека или группы лиц любого жанра (портрет, репортаж, уличная фотография, социальная или историческая фотография), раскрывающая тематику профессиональной службы и работы в органах внутренних дел в городе Якутске).

Участник имеет право выставить на конкурс не более трех фотографий в одной номинации.

Лучшие фотоработы будут опубликованы в красочном фотоальбоме «Якутск глазами горожан.

Фотоработы в электронном виде принимаются до 3 августа 2018 года включительно в отделе по связям с общественностью по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, 3 этаж, кабинет № 307, телефон для справок: 40-80-36, или на электронный адрес grant_yakutsk@mail.ru.

Также работы принимаются через интернет-портал Ykt.ru (dnevniki.ykt.ru).