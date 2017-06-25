Фотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии

Мэр Якутска Айсен Николаев, депутат гордумы Якутска, главный врач поликлиники №1 Алевтина Эверстова и директор медиахолдинга «Ситим» Мария Христофорова в национальных костюмах при установлении Рекорда Гиннесса. Ил Дархан с супругой после официального открытия Ысыаха Туймаады. Первый президент Якутии Михаил Николаев со своей землячкой, очаровательной хозяйкой чайного бутика «Унция» Нюргуяной Заморщиковой. Одна из самых красивых певиц якутской эстрады, обладательница шикарного голоса Далаана. Титулованная российская красавица, известная якутская певица Варя Максима. Прекрасная Надина Эльпис с обворожительной ведущей самых топовых мероприятий Якутии Лизой Газизовой. Самая зажигательная певица якутской эстрады Олимпия с любимцем девушек от 12 до 80 лет Игорем Егоровым. Примадонна якутской эстрады Сахая с мужем, известным якутским пародистом Александром Бурнашовым. Народный депутат Якутии Виктор Федоров на тюсюлгэ Единой России. Народные депутаты Якутии Семен Березин, Александр Уаров и Юрий Николаев. Городские депутаты Алевтина Эверстова и Александр Саввинов. Мэр Якутска Айсен Николаев с семьей. Великолепная Алена Дива, обладательница самого проникновенного голоса Якутии в тюсюлгэ мэра.



Заместитель главы Окружной администрации Якутска Евдокия ЕВСИКОВА

Пресс-секретарь мэра Якутска Ирина ЕФИМОВА с дочерью

Главный редактор газеты «Эхо столицы», общественный деятель Александр ПРОКОПЬЕВ

Главный редактор сайта News.Ykt.Ru, общественный деятель Антон ЖОНДОРОВ

Министр охраны природы Республики Саха (Якутия) Сахамин АФАНАСЬЕВ с дочерью

Депутаты Ил Тумэна Антонина ГРИГОРЬЕВА и Виктор ГУБАРЕВ в урасе Ил Тумэна

Депутат Ил Тумэна Александр СУСОЕВ с супругой comments powered by HyperComments Источник: Фото SAKHALIFE.RU, ЯСИА и из соцсетей.

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