Фотофакт: В Чокурдахе у памятника Ленину «митингуют» местные собаки

Жители столицы Аллаиховского района жалуются на ежедневные «собрания», которые устраивают собаки на главной площади поселка. Вот что пишет жительница Чокурдаха:

В Чокурдахе у памятника Ленина митингуют местные собаки. Каждое утро и вечер приходится испытывать адреналин страха. И что самое интересное, «свадьбы» у собак здесь круглый год.

Напомним, что в последнее время участились случаи нападения бродячих собак на прохожих. Так, в Намцах собаки накинулись на маленькую девочку. После этого случая, следственному комитету пришлось также расследовать жалобы на собак от жителей Ленска, которые, к счастью, не подтвердились.