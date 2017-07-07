Резкое движение министра спорта Республики Саха (Якутия) Георгия Балакшина запечатлели на открытии нового стадиона «Yс хоhуун» в Верхневилюйске.comments powered by HyperComments
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Фотофакт: резкое движение министра
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