Прокуратура дала официальный ответ по факту нападения на журналистов

Председатель Союза журналистов Республики Саха (Якутия) Галина Бочкарева опубликовала у себя на странице в социальных сетях официальный ответ прокуратуры Якутии по факту нападения на журналистов.
В частности, в письме прокуратуры сообщается, что поводом к конфликту послужил ранее произошедший инцидент между Адамовым и Фоминым в социальных сетях. «Ведется проверка».
Напомним, 3 ноября на редакцию издания «Якутия.Инфо» в Якутске напали три человека. По словам журналистов, один из нападавших, экс-руководитель управления целевых программ Фонда будущих поколений, бывший председатель молодежного парламента, член Общественной палаты второго созыва Николай Фомин требовал удалить с сайта один из материалов. Сотрудники редакции отказались это сделать, после чего двоих журналистов избили.
Пострадавшие журналисты связывают нападение с публикацией материала о создании в 2014 году сайта «Молодежный портал», на который были выделены средства из республиканского бюджета. Портал проработал примерно год. Последняя публикация на сайте датирована 2015 годом. Фомин курировал этот проект.comments powered by HyperComments