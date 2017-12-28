Прокуратура дала официальный ответ по факту нападения на журналистов

Председатель Союза журналистов Республики Саха (Якутия) Галина Бочкарева опубликовала у себя на странице в социальных сетях официальный ответ прокуратуры Якутии по факту нападения на журналистов.

В частности, в письме прокуратуры сообщается, что поводом к конфликту послужил ранее произошедший инцидент между Адамовым и Фоминым в социальных сетях. «Ведется проверка».

Напомним, 3 ноября на редакцию издания «Якутия.Инфо» в Якутске напали три человека. По словам журналистов, один из нападавших, экс-руководитель управления целевых программ Фонда будущих поколений, бывший председатель молодежного парламента, член Общественной палаты второго созыва Николай Фомин требовал удалить с сайта один из материалов. Сотрудники редакции отказались это сделать, после чего двоих журналистов избили.

Пострадавшие журналисты связывают нападение с публикацией материала о создании в 2014 году сайта «Молодежный портал», на который были выделены средства из республиканского бюджета. Портал проработал примерно год. Последняя публикация на сайте датирована 2015 годом. Фомин курировал этот проект.