Фотофакт: Городской заяц вырос!

В августе прошлого года в редакцию сетевого издания SakhaLife отправили фото животного, предположительно, зайца или кролика, живущего под одним из домов по ул. Кирова. http://sakhalife.ru/v-centre-yakutska-poselilsya-zayac/

И вот сегодня в сети была обнаружена фотография уже подросшего грызуна, также проживающего по тому же адресу. Как видно, кролик благополучно пережил зиму и выглядит вполне здоровым и упитанным.Чем питался, неизвестно…

https://www.instagram.com/p/BUVlxwZBps5/

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