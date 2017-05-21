АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
4
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.16
 63.65
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
21.05.2017, 12:48
Общество
Прощание с Александром Романовым состоится в ГТОиБ
21.05.2017, 11:41
Желток
Позитив
Фотофакт: Городской заяц вырос!
21.05.2017, 11:18
Политика
Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!
21.05.2017, 11:00
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00 21 мая
21.05.2017, 10:02
Культура & Образование
Знаменитый датский фотохудожник проехался по российской федеральной автотрассе «Колыма»
21.05.2017, 9:45
Происшествия
В Якутске на ул. Авиаторов сгорело помещение технического назначения
21.05.2017, 8:55
Культура & Образование
Молодые профессионалы Якутии вошли в ТОП-10
21.05.2017, 8:31
Путешествия
Спешите на речные круизы «Две столицы»
21.05.2017, 8:13
Общество
Николин день в 2017 году: дата, приметы, обычаи, традиции
20.05.2017, 23:11
Культура & Образование
Якутская кадетская школа проводила в большую жизнь своих выпускников
20.05.2017, 23:07
Происшествия
У «Мегафона» возникли проблемы со связью
20.05.2017, 20:12
Экономика
Продлеваем срок службы кухни
20.05.2017, 20:06
Общество
Некролог
Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокое соболезнование
20.05.2017, 20:02
Столица
Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе
20.05.2017, 16:19
Общество
Дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит
20.05.2017, 16:17
Столица
Жители Якутска обсудили проект муниципальной программы “Формирование городской среды”
20.05.2017, 15:20
Общество
«Единая Россия»: Светлая память Александру Афанасьевичу Романову
20.05.2017, 15:16
Общество
Россия  отмечает  День  Полярника
20.05.2017, 15:13
Общество
Александр Афанасьевич Романов туһунан үтүө өйдөбүл умнуллуо суоҕа
20.05.2017, 15:10
Столица
В Якутске ребята из школы №13 высадили саженцы для Аллеи выпускников
20.05.2017, 15:10
Общество
Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование родным и близким А.А. Романова   
20.05.2017, 14:27
Культура & Образование
«Наш университет_лекции»: Наталья Радченко продолжает тему революции 1917 года в Якутии
20.05.2017, 13:13
Спорт
21 мая в Якутске пройдет открытый турнир по хапсагаю
20.05.2017, 13:05
Культура & Образование
Позитив
Знакомьтесь! Создатель ролика о якутском языке Арсений Клиничев
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
20.05.2017, 12:42
Культура & Образование
Анонс
24 мая открывается выставка-продажа произведений якутских художников
20.05.2017, 12:05
Культура & Образование
Центр помощи семьям «Тэрчи» организовал творческий конкурс «Наша дружная семья»
20.05.2017, 11:53
Республика
Паводковая обстановка в Якутии на 11.00 20 мая
20.05.2017, 10:08
Столица
Якутск: Водоотводные лотки как важнейший элемент дороги
20.05.2017, 10:06
Происшествия
На 11 км Сергеляхского шоссе сгорел частный гараж
20.05.2017, 8:53
Культура & Образование
СВФУ: будущих специалистов IT надо готовить в тесном сотрудничестве с предприятиями
20.05.2017, 8:01
Экология
Ирина Машкова: Сохранность лесного богатства Якутии – в наших руках!
19.05.2017, 23:48
Культура & Образование
В Якутске прошел захватывающий концерт для ветеранов войны
19.05.2017, 22:57
Экология
Депутаты Ил Тумэна взялись за посадки
19.05.2017, 22:22
Культура & Образование
Абитуриент-2017: до начала приема документов от абитуриентов остался ровно месяц
19.05.2017, 21:58
Путешествия
Из стенограммы с В. Путиным по ликвидации последствий паводков и пожаров
19.05.2017, 21:51
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Жатая
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
19.05.2017, 18:06
Спорт
Анонс
Конные скачки на призы глав улусов
19.05.2017, 18:02
Столица
Александр Саввинов: «Совместными усилиями — за комфортный Якутск»  
19.05.2017, 17:48
Культура & Образование
Положение II Международного фольклорного фестиваля «Зов земли Олонхо»
19.05.2017, 17:36
Происшествия
В техэтаже Якутска обнаружены тела двух неизвестных
19.05.2017, 17:30
Столица
Позитив
В Якутске появилась Аллея дружбы народов Якутии
19.05.2017, 17:23
Столица
В Якутске объявляется конкурс арт-объектов “Парк 20/21”
19.05.2017, 17:08
Культура & Образование
Новое структурное подразделение Театра танца
19.05.2017, 16:56
Республика
Реализация партийного проекта «Городская среда» в Нерюнгри
19.05.2017, 16:51
Экология
АГИКИ присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»
19.05.2017, 16:47
Политика
В Якутске пройдут финальные дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
19.05.2017, 16:38
Столица
Горсуд временно приостановил снос пристроя к магазину «Скиф»
19.05.2017, 16:24
Республика
Минприроды Якутии: прохождение ледохода — на особом контроле
19.05.2017, 16:20
Происшествия
По вине пьяного водителя пассажир доставлен в реанимацию
19.05.2017, 15:25
Республика
Энергетики Западных электрических сетей устраняют последствия непогоды
19.05.2017, 15:10
Столица
Окружная спартакиада дошкольников Сайсарского округа
19.05.2017, 15:06
Красота & Здоровье
Детская фтизиатрия: открытие нового кабинета в 202 микрорайоне
19.05.2017, 14:58
Республика
Совет Российской палаты судоходства объявил конкурс «Лучший по профессии»
19.05.2017, 13:57
Культура & Образование
Абитуриент-2017: в СВФУ будут готовить руководителей инновационными процессами
19.05.2017, 12:56
Республика
К 50-летию газификации Якутии: Первый газовый факел зажжен в Якутске!
19.05.2017, 12:17
Происшествия
В Якутии 49 алиментщиков привлечены к уголовной ответственности
19.05.2017, 12:12
Экономика
Желнин: Своевременная оплата – это экономия ваших расходов за счет предотвращения оплаты пени
19.05.2017, 11:59
Культура & Образование
Автодорожный факультет СВФУ поощрил студентов и сотрудников поездкой в Москву и Санкт-Петербург
19.05.2017, 11:38
Культура & Образование
В Минобрнауки Якутии состоялось чествование пионерского и детского движения
19.05.2017, 11:09
Экономика
ЛОРП: Строительство двух барж проекта ROB07 близится к завершению
19.05.2017, 11:04
Общество
 «Дом трудолюбия» для бомжей
19.05.2017, 10:51
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Табаги  
19.05.2017, 10:04
Культура & Образование
Конкурс фотографий – успей поделиться своими яркими моментами!  
19.05.2017, 9:32
Красота & Здоровье
Молодой якутянке с опухолью мозга нужна помощь
19.05.2017, 9:22
Культура & Образование
Высшая школа музыки объявляет набор!
19.05.2017, 9:19
Общество
Владислав Дмитриев: По зову сердца…
19.05.2017, 8:58
Происшествия
В Намцах сгорела квартира в жилом доме
19.05.2017, 8:55
Спорт
Владислав Коротов о серьезном недостатке юбилейных ХХ Игр Манчаары
19.05.2017, 8:54
Культура & Образование
В СВФУ обсудили трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья
Архив новостей
Желток
21 мая 2017, 11:41
444

Фотофакт: Городской заяц вырос!

В августе прошлого года в редакцию сетевого издания SakhaLife отправили фото животного, предположительно, зайца или кролика, живущего под одним из домов по ул. Кирова. http://sakhalife.ru/v-centre-yakutska-poselilsya-zayac/

И вот сегодня в сети была обнаружена фотография уже подросшего грызуна, также проживающего по тому же адресу. Как видно, кролик благополучно пережил зиму и выглядит вполне здоровым и упитанным.Чем питался, неизвестно…

https://www.instagram.com/p/BUVlxwZBps5/

http://yakutskreklama.ru/hozyaeva-otzovites-ili-novyie-hozyaeva-naydites/

comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание "SakhaLife.ru".
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.05.2017, 18:17
Колонка
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР
16.05.2017, 13:55
Политика
Экстра
Назначен руководитель управления делами главы и правительства Якутии
16.05.2017, 21:06
Экономика
Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»
15.05.2017, 8:49
Политика
Экстра
Борец Виктор Лебедев назначен на новую должность
15.05.2017, 11:19
Происшествия
В Якутске ряд сайтов предлагали услуги девушек по вызову
18.05.2017, 11:14
Столица
19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»
18.05.2017, 8:58
Культура & Образование
Звезда «Стражей Галактики–2» снималась в Якутии!
17.05.2017, 17:21
Культура & Образование
Позитив
Осилим новый рекорд Гиннеса!
15.05.2017, 11:09
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Хангаласского улуса
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
21.05.2017

Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00 21 мая

Экономика
20.05.2017

Продлеваем срок службы кухни

Столица
20.05.2017

Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе

Позитив
Культура & Образование
20.05.2017

Знакомьтесь! Создатель ролика о якутском языке Арсений Клиничев

Общество
20.05.2017

Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток

Анонс
Культура & Образование
20.05.2017

24 мая открывается выставка-продажа произведений якутских художников

Республика
20.05.2017

Паводковая обстановка в Якутии на 11.00 20 мая

Некролог
Общество
19.05.2017

Ушел из жизни народный депутат Якутии