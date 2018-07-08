Фото якутского министра в одной пижаме 😍

Ио министра экономического развития Якутии Майя Данилова пробежала марафон в ночной пижаме.
Как пишет сама министр:
Почему-то решила пробежать в пижаме. Настроение было такое — совсем не готовилась, как будто разбудили, а я спросонья не смогла отказаться.
Источник: SAKHALIFE.RU
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