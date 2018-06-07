ФОТО: Паводковая обстановка в Нижнеколымском районе остается напряженной

В связи с подтоплением вертолетных площадок в селе Колымское, силами поисково-спасательных подразделений и добровольцев из числа сельчан, была организована временная площадка на противоположном берегу Колымы. В полдень прибыл вертолет МЧС России из Черского, на котором было эвакуировано 16 человек, в том числе 9 детей.

В селе Колымское уровень воды продолжает колебаться. По состоянию на 14 часов по местному времени фактический уровень воды составил 1013 см, при критическом 1010. Все еще подтоплены 50 дворовых территорий. Вода стоит в 4 домах, в которых проживает 8 человек. Также в зоне подтопления остается 16 территорий организаций, в том числе котельная, ДЭС и средняя школа.

Сегодня в полдень в село Колымское прибыл вертолет МЧС России из Черского, на котором было эвакуировано 16 человек, в том числе 9 детей. Так как основная и запасная вертолетные площадки в селе подтоплены, сотрудникам поисково-спасательного подразделения «Арктическое» вместе с добровольными помощниками пришлось обустроить временную площадку в подходящем для этого месте — на противоположном берегу Колымы.

Кроме села Колымское в зоне особого внимания находится Походск, где уровень воды составляет 302 см, что на 36 см выше критического. Планируется облет Колымы в районе Походска. Вероятно, будут приняты привинтивные меры для продвижения ледохода ниже по течению от села.

В Нижнеколымском районе комиссией по ЧС района и ЕДДС проводится постоянный мониторинг паводковой ситуации. Координацию всех усилий, вместе с главой района Иваном Суздаловым, осуществляет председатель Госкомобеспечения Якутии Юрий Зайцев.