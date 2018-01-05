Фото близнецов из Якутии попало в National Geographic

В Instagram-аккаунте журнала National Geographic опубликовали снимок близнецов из села Магарас Горного улуса. Выяснилось, что фото сделано более 10 лет тому назад путешественником из Англии Саймоном Робертсом, и запечатленным на нем Владиславу и Вячеславу Максимовым сейчас уже 24 года.

В посте к фотографии указано, что село Магарас затеряно в глухой сибирской тайге в 9 тысячах км к востоку от Москвы. «Температура там «скачет» от 30 градусов летом до минус 60 градусов зимой. В эти места отправляли в ссылку революционеров и преступников, а в советское время организовали бесчисленные трудовые лагеря. Сейчас Якутия больше известна своими огромными запасами полезных ископаемых, занимает второе место в мире по добыче алмазов, золота и других ценных металлов. Увидеть больше фотографий из этого цикла можно в инстаграме Саймона Робертса», — написано в публикации. Добавим, что автор снимка является почетным членом Королевского фотографического общества, преподает искусство.

О Якутии NatGeo пишет не в первый раз, тем не менее, любая информация и красивые снимки вызывают у более чем 84-миллионной армии подписчиков бурю эмоций. Снимок братьев Максимовых набрал свыше 202 тысяч «лайков» и почти 1200 комментариев. Пользователи удивляются: «Почему они, [проживая в России], выглядят как азиаты, а не европейцы?», «Я не знал, что в России живут азиаты», «Якутские тюрки! Эти парни поразительны!». Не оставили без внимания и экстремальную температуру: «И они привыкли к этому? Удивительно!». Некоторые обратились к трагическим моментам истории: «Семью моей бабушки сослали в Якутию после [Второй мировой] войны. Они провели 10 лет в лагерях». В целом, подписчики посчитали информацию и комментарии полезными: «Это действительно интересно. Я сегодня узнал много нового. Спасибо @natgeo за этот пост!».

Мы не могли не поинтересоваться судьбой Владислава и Вячеслава Максимовых из села Магарас Горного улуса. Их мама Надежда Николаевна сообщила ЯСИА, что об этом снимке они совершенно забыли, и точно не помнят, когда он сделан, вероятно, в 2005 году.