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Форум «Городская культура»: Архитекторы учтут все пожелания горожан

В минувшие выходные в рамках подготовки к Форуму городских сообществ «Городская культура» состоялся практикум по комфортной городской среде.  Организаторами выступили Управление архитектуры и градостроительной политики г. Якутска при поддержке Союза архитекторов Якутии и территориальных управлений округов и пригородов Якутска. Участниками практикума стали практикующие архитекторы, общественники и неравнодушные горожане, а также представители Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я), Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

В рамках практикума были осмотрены дворовые территории Гагаринского, Губинского, Центрального, Октябрьского, Сайсарского, Автодорожного округов.

По словам главного архитектора города Якутска Ирины Алексеевой, такие встречи помогают выстраивать конструктивный диалог, где жители могут высказать свои позиции и видения по развитию общественных пространств.

«Мы провели практикум с архитекторами по анализу дворовых территорий, благоустроенных в прошлом году. Специально организовали встречу с жителями, где приняли участие архитекторы, многие из которых проектировали эти дворы. Хотели добиться обратной связи, услышать от жителей, что им нравится, а что не устраивает. Прошел очень полезный практикум. Надеюсь, что все замечания и пожелания горожан наши архитекторы и дизайнеры, проектные компании возьмут на заметку»,- рассказывает Ирина Алексеева.

Пожелания от жителей поступили разные, в основном они касались функциональности.

 «Нам очень нравится новый двор. Здесь любят гулять пожилые люди, мамы с детьми. Конечно, есть замечания по функциональности. У нас во дворе стоят деревянные колышки, и не понятно для чего они, как их использовать»,- делится Любовь Маркова, житель дома по улице Каландаришвили.

 

А вечером на территории «Трех Сэргэ» под открытым небом и в неформальной обстановке прошла встреча предпринимателей, архитекторов и жителей. Обсуждения касались вопроса развития общественных пространств и возможности реализации новых проектов. Примером стал кинотеатр под открытым небом «Киновоздух».

«Сегодня мы собрались для реализации очередного проекта, организаторами и партнерами которого выступили ООО «СЭЙБИЭМ», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, кинотеатр «Cinema-Center», ООО «Нью вижн», Управление Гагаринского округа, Проектный офис города Якутска и Центр управления общественными пространствами. Мы хотим показать пример того, как можно организовать отдых людей. Идея родилась буквально три дня назад. Как показала практика, за такой короткий промежуток времени можно создать удобную территорию, чтобы людям было приятно проводить свой досуг. Здесь организован фудкорт, релакс зоны и большой экран»,- рассказала советник главы города, руководитель Проектного офиса Наталья Членова.

«Открытый кинотеатр – это одна из идей проведения досуга наших горожан. Отличное кино, хорошая компания и свежий воздух. Для организации такого мероприятия достаточно найти команду единомышленников, заряжающих друг друга идеями», — поделилась креативный директор компании «СЭЙБИЭМ» Анастасия Старостина.

Окружная администрация города Якутска планирует выделять территории общественных пространств для предпринимателей. По словам главного архитектора города реализация их идей и проектов станет улучшением атмосферы столицы, а территории станут привлекательнее для горожан и гостей. 

«На территории общественных пространств мы должны предполагать сценарий развития, что нужно делать на открытых площадках, что использовать для отдыха, а предприниматели могли бы там оказывать свои услуги»,- комментирует главный архитектор города Ирина Алексеева.

Завершилась встреча предпремьерным показом фильма от местных режиссёров «Якутск, я люблю тебя!». 

«Такие мероприятия очень нужны городу. Летние кинотеатры широко практикуются по всей России. Это веяние нового времени»,- делится руководитель Управления Гагаринского округа Руслан Платонов.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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