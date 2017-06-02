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Форсайт-сессия: сформировано более 100 ключевых трендов

27-28 мая 2017 года сотрудники Технопарка «Якутия» совместно с Агентством стратегических инициатив, Министерством экономики Республики Саха (Якутия), Северо-Восточным федеральным университетом, Высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия) провели форсайт-сессию на базе Октемского лицея для сотрудников АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по методике Rapid Foresight.
Модераторами форсайт-сессии выступили директор Технопарка «Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ, заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) Владимир СИВЦЕВ, проректор по образованию Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) Майя КУРНЕВА, проректор по инновационному развитию Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Афанасий САВВИН, начальник отдела инвестиций Департамента экономики Окружной Администрации г. Якутска МАТВЕЕВ Альберт, специалист по связям с инвесторами ГАУ «Технопарк «Якутия» ЭВЕРСТОВА Кристина.
В качестве экспертов выступили Глава г. Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, а также специально приглашенные из г. Москвы руководитель сетевого партнерства «Конструкторы сообществ практики (КСП)», разработчик Rapid Foresight Денис КОРИЧИН, руководитель Департамента инфраструктурных проектов направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия ГУДАЧ, участники сетевого партнерства «Конструкторы сообществ практики (КСП)» Алексей ЯЦЫНА и Виталий АНДРИЯНОВ.
Форсайт-сессию предварила игра «Поле связанности», разработанная Агентством стратегических инициатив, которая позволила банкирам отступить от привычной для них деятельности. Сотрудники Алмазэргиэнбанка воочию убедились в ценности достижения не индивидуального результата, а результата целой команды.
В ходе форсайт-сессии игроки, разделившись на команды, сформировали более 100 ключевых трендов, характерных для города, республики, страны и мира в целом: рост автоматизации рабочих процессов, повышение качества жизни населения в связи с внедрением ИТ-технологий в жизнь, рост мобильности населения (стирание территориальных границ), увеличение доли покупок, совершаемых онлайн, рост ценности личности человека, снижение ценности индивидуальной собственности, увеличение ценности свободы личности, расслоение социальных групп, повышение конкуренции личности на рынке Human Resource, рост количества самозанятой молодежи, рост активной продолжительности жизни, рост спроса на местную продукцию и многие другие.
По итогам проведенной работы сотрудники Алмазэргиэнбанка разработали дорожные карты по направлениям «Роль Банка в глобальном мире», «Малый и средний бизнес», «Финансовые технологии», которые лягут в основу стратегии развития банка.
«На прошедшей форсайт-сессии мы заглянули в будущее и поняли, что мы сами ответственны за него. Мероприятие позволило увидеть возможные риски и угрозы, и теперь, зная о них, мы в состоянии изменить будущее, не надеясь, что за нас это сделает кто-то другой», — отметила Председатель Правления Алмазэргиэнбанка Людмила НИКОЛАЕВА.
По итогам форсайт-сессии три сотрудника банка – Анатолий МЫРЕЕВ, Степан ОЛЕСОВ и Анастасия СТАРОСТИНА – получили приглашение на участие в «Форсайт-флот 2017», который состоится в городе Якутске с 24 по 27 июля по реке Лена.

Справка:
Технология форсайта – это социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договариваться по поводу желаемого образа будущего, а также согласовать свои действия в его контексте.
Rapid Foresight (RF) — это инструмент для прогнозирования и формирования будущего, позволяющий получать за короткий срок прогнозы высокой точности относительно будущего, путей их достижения и объединять людей для реализации их представлений о будущем.

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Источник: Пресс-служба ГАУ «Технопарк Якутия»
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