Форсайт-флот:Спроектируй город будущего уже сейчас!

С 24 по 27 июля в Якутске пройдет региональный Форсайт-флот «Якутск — генератор форматов развития Якутии».

Что такое Форсайт?

Слово «форсайт» произошло от английского «foresight» и дословно переводится как «взгляд в будущее». Метод «форсайт» впервые возник в пятидесятых годах в проекте, разрабатываемом американской корпорацией RAND. Тогда специалисты компании обнаружили, что существующих методов прогнозирования недостаточно. При этом они пошли своим путем и разработали методику «делфи», на которой впоследствии стали базироваться многие форсайт-исследования. Дальнейшее развитие она получила в семидесятых годах прошлого века. Именно тогда метод форсайт впервые возник в национальном масштабе. Одними из первых его оценили в правительстве Японии, затем в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Южной Корее и ряде других стран.

На сегодняшний день форсайт – это наиболее эффективный метод, который применяется для формирования приоритетов в сфере экономики, науки, технологий и общества.По его результатам создаются специальные дорожные карты, которые позволяют решать вопросы формирования будущего.

Форсайт в России

В России метод появился в конце 1990-х, а в 2008 году был усовершенствован до RapidForesight – скоростного форсайта, позволяющего получать качественные результаты в сжатые сроки.

С 2012 года методику RapidForesight взяло на вооружение Агентство стратегических инициатив при Президенте РФ и начало активно проводить Форсайт-флоты.

На несколько дней участники мероприятия оставляли все текущие дела, чтобы в замкнутом пространстве, на корабле, целиком посвятить себя разработке стратегий, дорожных карт и проектов, способных оказать существенное положительное влияние на важнейшие сферы жизни государства, а также формированию личных, профессиональных лидерских качеств.

За 5 лет свыше двух тысяч активистов провели 29 масштабных форсайтов, сформировали 155 проектов и проектных команд. Многие из проектов стали заметной частью государственной и международной повестки в экономике, образовании, государственном управлении. На форсайтах Агентства Стратегических Инициатив родились концепция Национальной технологической инициативы, чемпионат профессионального мастерства WorldSkills, Атлас будущих профессий.

https://www.youtube.com/watch?v=QLuF0mRShCs

Форсайт-навигация-2017

27 апреля текущего года в России стартовал масштабный проект «Форсайт-навигация». В ней примут участие 12 регионов России, выигравшие в 2016 году конкурс среди региональных команд (на конкурс поступило около 40 заявок). 8 команд прошли защиту и сформировали маршрутную сетку, в числе которой и команда города Якутска.

В отличие от Форсайт-флота, который традиционно проходил на воде, Форсайт-навигация включает в себя все форматы, из которых в свое время вырос Форсайт-флот.

Важная особенность Форсайт-навигации 2017 года: региональные команды сами определяют повестку, которая складывается из приоритетов социально-экономического развития территорий, с фокусом на прорывные направления и проекты, которые могут быть реализованы командами в сжатые сроки.

Пять команд проведут мероприятия с полным соблюдением организационной формы, методики и фирменного стиля «Форсайт-флота». Это команды Якутска, Санкт-Петербурга, Томска, Московской области, а также первая межрегиональная команда, состоящая из представителей Пермского края, Удмуртии и Башкортостана.

Три региона планируют организовать эксперимент по трансформации «Форсайт-флота» в «Форсайт-кэмп», где участники разместятся в лесном массиве вдалеке от цивилизации. «Форсайт-кэмп» проведут в Ставропольском крае (на горе Машук), в Хабаровском крае (на форуме «Амур»), а также в Ивановской области.

Создаем будущее Якутска

В Якутске Форсайт-флот пройдет с 24 по 27 июля на реке Лена. В течение трех дней международные эксперты, представители науки, крупных предприятий и инновационного бизнеса, инвесторы и предприниматели создадут уникальные проекты мирового уровня и разработают новые направления в модели развития города Якутска до 2032 года.

В повестке — такие актуальные темы, как «Уникальные ресурсы севера», «Развитие креативной экономики, «Якутск — долина технологических прорывов» и «Формирование городской среды».

Партнерские взаимосвязи, новые знакомства и знания, приобретённые на «Форсайт-флоте», станут основой для формирования новых идей и форматов, их реализации в реальный коммерческий продукт, которые позволят всей Якутии уйти от модели ресурсной экономики.

Стать участником мозгового штурма может любой желающий. Главное – наличие интересных идей, желание развиваться и предлагать новое! Регистрируйтесь в системе Leader-ID (https://leader-id.ru/event/4034) и подавайте заявки до 20 июня!

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