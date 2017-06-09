Формируется последняя треть Общественной палаты Якутии

Вчера состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению поданных предложений о кандидатах в члены нового состава Общественной палаты РС(Я) из числа местных общественных объединений под председательством. Алексея СЕРГУЧЕВА. На собеседование пришли директор детского дома «Берегиня» Лена ЕФРЕМОВА, советник генерального директора «ДК консалтинг» Николай БАРАМЫГИН, пенсионер, член Общественной палаты РС(Я) второго состава, член Общественного совета МР «Хангаласский улус» Николай ИЛЬИН, генеральный директор ООО ЧОО «Гарант» Дмитрий ИННОКЕНТЬЕВ, старший научный сотрудник ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН Виктор КОПЫЛОВ, индивидуальный предприниматель Анна МАТТЕРН, директор ООО ЧОП «Казачья охранная сотня» Иван МЕЩЕРЯКОВ, руководитель МКУ «УСХ Намского улуса» Прокопий ОКОЕМОВ, директор Фонда «Баргарыы» Альбина ПОИСЕЕВА.

По республиканскому закону в составе ОП 66 членов. Из них 22 утверждаются главой республики, 22 – Ил Тумэном. Отбор последней части производится 44 уже избранными членами Палаты.

В Ил Тумэне и у главы собеседование с кандидатами не проводилось и рассмотрение, а также голосование происходило по поданным документам. Вновь утвержденные члены Палаты с «порога» начали активную общественную деятельность: создана рабочая группа по рассмотрению предложений и началось очное знакомство с претендентами. В эту рабочую группу согласно Регламента Общественной палаты РС(Я) вошли пятеро утвержденных главой РС(Я) – Алексей СЕРГУЧЕВ, Семен КЫРБАСОВ, Лариса ПАНЬКОВА, Гаврил СЕМЕНОВ, Наталья ХАРЕНКО, и пятеро утвержденных Ил Тумэном – Рина ВИНОКУРОВА, Айхал ГАБЫШЕВ, Светлана ДАВЫДОВА, Иван ГОРОХОВ, Елена ШУДРЯ.

По рекомендации комиссии пройдет окончательное голосование. Список кандидатур, выдвинутых местными общественными объединениями для включения в третий состав ОП – достаточно обширный, 51 человек. А отобрать требуется 22.

Первое общение с кандидатами удовлетворило членов рабочей группы. Они задавали порой острые вопросы. Например, у выдвинутого от Общественной организации любителей мотоциклов «МотоДвижение города Якутска» Виктора Копылова спросили: «Как вы относитесь к Закону «О тишине» и ночным гонкам по Якутску мотоциклистов?» Но главное, что интересовало комиссию – это мотивация. Для чего люди приходят на, кстати, нелегкую общественную работу. И все кандидаты показали, что идут не ради престижа, а ради того, чтобы решать те социальные проблемы, с которыми они столкнулись по роду своей общественной деятельности.

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)