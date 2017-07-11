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Формирование комфортной городской среды: В Якутске начинается благоустройство дворов 

В Окружной администрации города Якутска состоялись встречи с жителями многоквартирных домов, благоустраиваемых по приоритетному национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Общественной комиссией проекта был составлен ранжированный адресный перечень дворовых территорий. По предварительным данным, в этом году будет отремонтировано около 30 дворов. Это проекты, которые получили наибольшее количество баллов по результатам конкурсного отбора.

Большинство дворов благоустраиваются по минимальному перечню работ, куда входит асфальтирование придомовых проездов, устройство водоотводных лотков, оборудование наружного дворового освещения, установка скамеек и урн. Дополнительные работы, то есть строительство автостоянки, детских и спортивных площадок, будут проведены во дворах с комплексным благоустройством. Это дворы многоквартирных домов, вошедших в региональную программу капитального ремонта в текущем году или имеющие дополнительные источники финансирования.

Во время встреч председатель Общественной комиссии Наталья Демина представила жителям подрядные организации, выигравшие открытый конкурс на асфальтирование придомовых проездов. Был произведен обмен контактными данными для оперативного взаимодействия.

Жители домов активно задавали вопросы и вносили свои предложения. В основном, их волновала система водоотведения. По словам подрядчиков, отвод талых и ливневых вод будет обеспечен за счет уклонов и лотков.

Для безопасности дорожного движения жильцы интересовались возможностью установки знаков ограничения скорости или «лежачих полицейских». «Мы боимся отпускать детей на улицу, так как машины проезжают буквально при выходе из подъезда. Сейчас на дорогах много ям и трещин, поэтому они ездят медленно. Страшно подумать, что произойдет, когда появится новый асфальт», — делятся горожане.

Скамейки и урны они рекомендуют прикрепить к дорожному полотну, чтобы избежать риска их кражи или перестановки.

«Наконец-то наш двор будет асфальтирован, тем более в следующем году планируется ремонт всей улицы Якова Потапова. Конечно, было бы прекрасно, если бы наш двор попал в число дворов с комплексным благоустройством. Однако, половина жильцов не готова оказать финансовую и трудовую поддержку проекту, поэтому у нас будет выполнен лишь минимальный перечень работ. Кроме того, многие сдают свои квартиры, так что найти собственников достаточно сложно. Конечно, по возможности мы примем участие в реализации проекта, например, в озеленении», — говорит Екатерина Салашина, жительница Якова Потапова, 6.

«Отрадно, что городские власти уделяют внимание не только центру, но и окрестностям столицы. Считаем, что наш район тоже является визитной карточкой города. Куда люди попадают с Речного порта? В Промышленный округ! Инфраструктура у нас развитая, но есть много проблем с благоустройством. Наше главное желание – это новый асфальт и зеленая зона, где могли бы отдыхать пожилые люди и гулять мамы с детьми», — говорят жители домов по улице 50 лет Советской Армии, готовые оказать трудовую помощь.

По плану асфальтирование всех дворов завершится в середине сентября.

На днях определится подрядная организация по монтажу наружного дворового освещения, а затем – по установке скамеек и урн.

Тем временем, общественная комиссия уже подводит первые итоги и приступает к контрольным работам. Так, за каждым членом комиссии будет закреплен один объект из адресного перечня. Ежедневно рабочая группа собирается в здании Службы эксплуатации городского хозяйства и обсуждает ход работ. Жители домов, дворы которых благоустраиваются в текущем году, могут подойти и получить консультацию по актуальным вопросам.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА
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