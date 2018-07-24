Фонтан на площади Орджоникидзе станет еще ярче и красивее

Излюбленный горожанами светодинамический фонтан на центральной площади Оржоникидзе города Якутска станет еще ярче и красивее. Благодаря установке новых, мощных светодиодных ламп, фонтан преобразится.

«У старых ламп срок эксплуатации уже истек, поэтому закуплены новые, более мощнее по яркости. Установка конструкции начнется в начале осени, сразу после отключения действующего фонтана. Горожане и гости столицы смогут увидеть обновленный фонтан уже в День города Якутска», — сообщил заместитель руководителя Службы эксплуатации городского хозяйства Владимир Аммосов.

Напомним, что впервые светодинамический фонтан появился в столице республики в 2013 году и считается одним из самых больших в России.