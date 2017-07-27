Фонд призывает своевременно оплачивать взносы на капремонт

Как сообщает Фонд капремонта, платить взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома – это не право собственника, а его обязанность.

В соответствии со ст. 158 ЖК РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещение в этом доме.

В течение 2016 года Фондом сформировано и направлено 1800 претензий на сумму 43 млн. рублей. Подано исковых заявлений – 186, на сумму 889,67 тыс. руб. Вся сумма взыскана в полном объеме, в том числе оплачено гражданами в добровольном порядке – 226,4 тыс. руб., в судебном порядке – 663,24 тыс. руб.

В 2017 году Фонд капитального ремонта усилил претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков взносов на капитальный ремонт. В связи с чем Фонд обращается к собственникам помещений с призывом быть благоразумными, не увеличивать свои расходы. Для этого необходимо ежемесячно и своевременно производить оплату взносов — то есть до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

Одной из важных проблем, несвоевременной оплаты взносов на капремонт, выступает бездействие и нежелание собственников участвовать в управлении собственного дома. И хотя сегодня сознательность растет (по данным социсследований, уже 45% населения участвует в принятии решений по управлению своим домом, а почти 20% активно пытаются заниматься управлением дома), пока что позиция собственников является довольно слабой.

Как показывает практика жильцы не принимают активного участия в вопросах эксплуатации дома. Это происходит не потому, что кто-то им не дает такого права или запрещает, а просто потому что жильцы недостаточно самоорганизованы. И собственникам следует помнить, своевременная оплата взносов на капремонт – это накопление средств для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта и замены изношенных конструкций дома, внутридомовых инженерных систем, крыши и подвальных помещений и т.д. Своевременный капитальный ремонт позволит продлить срок службы дома.

Сумму задолженности по взносам на капремонт можно узнать по телефону 40-50-45. Фонд капитального ремонта призывает своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт во избежание дополнительных расходов на оплату издержек судебных расходов исполнительских сборов судебными приставами.