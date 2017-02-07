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Общество
7 февраля 2017, 12:56
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Фонд капремонта: Вопрос – ответ

Если на счете регионального оператора не будет достаточного количества средств для проведения капитального ремонта по утвержденной программе, где будет брать деньги региональный оператор для своевременного исполнения программы капитального ремонта?

Согласно ст.182 ЖК РФ региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта РФ и (или) местного бюджета. Так, в соответствии со ст.191 ЖК РФ финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой региональным операторам за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта в рамках реализации региональных программ капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта. В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта РФ региональный оператор может привлекать для финансирования услуг (работ) по проведению капитального ремонта кредиты и(или) займы.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
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