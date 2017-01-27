Фонд капремонта: Вопрос – ответ

Если дом признан аварийным, вернет ли региональный оператор жильцам деньги, накопленные на капитальный ремонт?

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции региональный оператор обязан направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома в соответствии с Жилищным Кодексом на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме о его сносе или реконструкции в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Что такое актуализация региональной программы капитального ремонта?

В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации региональная программа капитального ремонта подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Это означает, что в региональной программе должны найти отражение изменения состава многоквартирные дома, произошедшие в течение года, в том числе исключены дома признанные аварийными, включены вновь введенные в эксплуатацию дома в прошедшем году, а также учтены результаты проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, изменения в отношении видов работ, если отдельные виды работ по капитальному ремонту были выполнены (в том числе по решению собственников).