Фонд капремонта: Вопрос – ответ

Какие гарантии, что взносы будут направлены именно на капитальный ремонт?

Согласно ограничениям, установленным жилищным законодательством, для счетов, открываемых для накопления взносов на капитальный ремонт, средства, поступающие в виде взносов на такие счета, не могут расходоваться на цели, не предусмотренные Жилищным кодексом РФ.

Как рассчитывается размер платежа по взносам на капитальный ремонт?

Взнос на капитальный ремонт рассчитывается исходя из площади жилого помещения, в котором проживает собственник, по тем же характеристикам, которые используются при начислении платы за жилое помещение. При этом должно учитываться наличие или отсутствие в нем лифта.

Так, если жилое помещение площадью 31,2 м2 находится в каменном многоквартирном доме без лифта при размере взноса 6 руб., ежемесячный платеж составит 187,2 рублей, если аналогичное помещение расположено в доме, оборудованном лифтом при размере взноса 8 рублей на м2, такой платеж составит также 249,6 руб. В деревянном доме с той же площадью размер взноса на капремонт составит 112,32 руб., размер взноса на квадратный метр в деревянном доме составляет 3,6 руб.

Согласно законодательству РФ, при несвоевременной/неполной оплате суммы взносов на капитальный ремонт автоматически происходит начисление процентов за несвоевременную оплату. Т.е., платеж, произведенный после 10-го числа месяца, следующего за отчетным, автоматически приведет к начислению процентов за дни просрочки и на сумму задолженности по состоянию на 10-е число.

Платеж за капитальный ремонт должен быть произведен в сроки, предусмотренные законодательством для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для платежа за капитальный ремонт предусмотрен льготный срок – до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.