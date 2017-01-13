Фонд капремонта: вопрос – ответ

Вопрос задает жительница поселка Ленинский Алданского района, Елена Ковацкая: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ремонт фундамента нашего дома намечен на 2017 год, он будет производится за счет средств фонда или же за счет средств жильцов, так считают многие в нашем доме? В связи с этим возникли затруднения с избранием председателя собственников помещений многоквартирного дома. Спасибо.

— Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в ответ на Ваш вопрос об источниках финансирования ремонта фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: Алданский район, пос. Ленинский, ул. Стрельцова, д. 40, сообщает следующее, согласно п. 4 ст. 10 Закона Республики Саха (Якутия) об организации капитального ремонта в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию до 2000 года, ремонт фундамента многоквартирного дома, цокольных балок и перекрытий, включая утепление цокольного перекрытия, осуществляются за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в случае, если эти услуги и (или) работы не оказаны и (или) не выполнены на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта.

Также с разбивкой по источникам финансирования Вы можете ознакомится самостоятельно пройдя по ссылке: http://fondkr.ru/797-kratkosrochnyy-plan-kapitalnogo-remonta-na-2016-2017.html