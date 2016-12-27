Фонд капремонта: Судебные приставы вместо Деда Мороза

До Нового года есть еще достаточно времени, чтобы расстаться со всеми долгами. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики настоятельно рекомендует погасить имеющуюся задолженность по взносам на капремонт. Иначе вместо Деда Мороза к Вам в гости может пожаловать судебный пристав.

Часть собственников помещений в многоквартирных домах систематически не оплачивают квитанции. Однако должникам не стоит надеяться на то, что им удастся «обойти» закон. Начиная с 2015 года, Фонд капитального ремонта ведет претензионно-исковую работу с неплательщиками. Следует отметить, что сегодня мировые судьи, решения о взыскании долга по взносам в Фонд капитального ремонта с собственников помещений в многоквартирных домах, принимают судебным приказом. Судебный приказ — это постановление судьи о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, вынесенное по заявлению кредитора. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа, направлен на обеспечение принудительного исполнения бесспорного требования.

По состоянию на16 декабря 2016 года Фондом подготовлены 1213 заявления в суд. Отметим, что среди недобросовестных собственников – не только физические, но и юридические лица, при этом должнику предстоит оплатить не только долг и образовавшиеся пени, взыскиваемые в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ, но и все судебные издержки.

Напоминаем, что оплата взносов на капитальный ремонт производится в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Кроме того, вы можете оплатить задолженность через Интернет. То есть провести онлайн-оплату взносов через сайт фонда www.fondkr.ru банковской картой любого банка, через мобильное приложение «Алмазэргиэнбанка», личный кабинет «Сбербанка», а также, подключив услугу «Автоплатеж» от «Сбербанка». При онлайн-оплате необходимо указать лицевой счет, указанный в квитанции, либо размещенный на сайте фонда в разделе «Мой дом» или уточнить по телефонам финансового отдела (84112) 40-50-46, 40-50-45. Все способы оплаты взносов на капитальный ремонт принимаются без комиссии!