Фонд капремонта: Собственники стали более ответственны

Собираемость взносов на капремонт в Республике в феврале 2018-го года составила 89%, что превышает аналогичный показатель по сравнению с прошлым годом на 30% (59% в феврале 2017 года). Сложившийся показатель говорит о повышении гражданской ответственности и платежной дисциплины, в связи с чем Фонд капремонта выражает благодарность жителям Республики.

Отметим, что своевременность и полнота поступлений средств собственников влияет на количество ремонтируемых домов и определение очередности проведения ремонта конкретного дома при актуализации региональной программы.

Лидером по собираемости взносов стал Нерюнгринский район с показателем в 113%, Ленский и Томпонский район могут похвастаться 91% собираемости, а Якутск и Жатай собирают по 85% и 86% соответственно.

Наименьшая собираемость по взносам сложилась в Чурапчинском, Анабарском и Оленекском районах, где показатели не превышают и 10%, а абсолютным аутсайдером является Эвено – Бытантайский район с самой низкой платежной дисциплиной и собираемостью в 0%.

Рекомендуем этим муниципалитетам усилить разъяснительную работу с населением, в том числе через районные газеты.

Фонд призывает собственников быть благоразумными и не копить долги. К тому же сложившийся средний размер взноса по Республике является одним из самых низких по стране и Дальнему Востоку. В случае непогашения задолженности собственнику будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также, в случае если задолженность превышает 4000 рублей, Фонд будет вынужден подать исковое заявление о взыскании.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) напоминает о том, что взносы на капитальный ремонт являются обязательными платежами для всех собственников помещений многоквартирных домов, вошедших в Региональную программу капитального ремонта. Решением Конституционного суда РФ от 12.04.2016 года обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт признана правомерной.

Программа капитального ремонта реализуется на территории Республики уже 4-й год, за это время свои жилищные условия улучшили десятки тысяч якутян. Каждый житель многоквартирного дома в ответе за общедомовое имущество и принимает участие в его износе. Конструктивные элементы рано или поздно приходят в негодность, которым нужен ремонт. Обязанность по уплате взносов на капремонт – это не повинность и не поборы, как утверждают некоторые, а посильный вклад людей в улучшение своих жилищных условий в масштабах страны.