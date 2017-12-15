Фонд капремонта: собственники, достигшие 70-ти лет, могут получить компенсацию

Размер взноса на капремонт в Республике установился весьма демократичный, не смотря на себестоимость проводимых работ. В каменных домах без лифта сбор составляет 6 рублей за квадратный метр, с лифтом – 8 рублей, в деревянных домах — 3,6 рублей. Между тем, себестоимость составляет 23 рубля за квадратный метр.

Необходимость делать взносы на капитальный ремонт распространяется на всех – на собственников квартир и нежилых помещений, на граждан, юридических лиц, на собственников муниципальных и государственных помещений. Взнос на капитальный ремонт включен в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги (часть 2 статьи 154 ЖК). Таким образом, взнос на капремонт является частью квартирной платы. Собственник не может его исключить самостоятельно, а также не платить по своим личным соображениям.

Но для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, достигших 70-ти летнего возраста, предусмотрена компенсация, в размере 50% от суммы взноса за капремонт. Для собственников 80-ти лет компенсация составляет 100% от размера взноса.

Для того, чтобы оформить компенсацию, необходимо подготовить следующие документы:

— копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);

— копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право собственности гражданина (по желанию);

— справка о составе семьи (по желанию);

— копию трудовой книжки, подтверждающую, что гражданин является неработающим;

— копии документов, подтверждающие фактические расходы на уплату взносов на кап.ремонт (чеки) за последние 12 месяцев от даты заявления;

— согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя (заполняется на месте приема заявления);

— реквизиты счета в банке.

Прием документов осуществляется в службах ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» и через Центр «Мои документы» (МФЦ) по месту жительства.

Отметим, что в Центре «Мои документы» (МФЦ) имеется выездная группа для одиноко проживающих граждан старше 80 лет, которые не могут лично подойти и оформить документы на получение компенсации по взносам на капитальный ремонт. Для получения данной услуги необходимо подать заявку в Центр «Мои документы» (МФЦ) по бесплатному номеру контактного центра 8-800-100-22-16, специалисты которого помогут оформить документы на получение субсидии.

Обращаем внимание на то, что данная мера поддержки не освобождает граждан от обязанности оплачивать взносы на капремонт. Речь идет о полной или частичной компенсации понесенных затрат в виде субсидий. Всем гражданам, на которых распространяются принятые меры социальной поддержки, во избежание начисления пени, необходимо продолжать оплачивать взносы на капитальный ремонт.

Контактные данные служб ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» по г. Якутску: ул. Курашова 1/1; ул. Ф. Попова, 21; ул. Каландарашвили 40/1 А; ул. Кузьмина, 10.

Контактный номер телефона: 8800-222-5070.