Фонд капремонта разъясняет

Фонд капитального ремонта продолжает отвечать на вопросы собственников.

Обязаны ли платить взносы собственники домов, в которых было проведено собрание, на котором большинством голосов принято решение не платить взносы и не участвовать в региональной программе по капремонту?

Если Ваш дом попал в Региональную программу капитального ремонта, права не платить у вас нет. Обязанность по уплате собственниками ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме закреплена частью 1 статьи 169 ЖК РФ.

Как оплатить капремонт?

Взнос можно сделать через банкоматы банков, в отделении или через систему банк Онлайн. Для начала внимательно изучите свою квитанцию. Вам понадобится Ваш лицевой счёт и номер расчетного счета для накоплений (их можно взять из квитанции). Лицевой счет является индивидуальным для каждого собственника помещений.

Что будет если не оплачивать квитанции?

Данный платеж является обязательным – наравне с прочими коммунальными платежами. То есть собственник жилья не имеет выбора: платить или не платить взнос. Ведь у Вас никто не будет спрашивать, хотите ли Вы заплатить штраф, или выплатить алименты, или погасить кредит в банке? То же самое и в данном случае.

Конечно, Вы можете принять решение, и не уплачивать данный взнос. Однако действующее законодательство предусматривает и меры воздействия в таких случаях. Изначально должник получит уведомление, затем – последует судебный приказ. Фонду капремонта достаточно обратиться в мировой суд по месту жительства должника с заявлением о вынесении судебного приказа. Далее (если нет никаких препятствий) суд в течение пяти дней со дня поступления заявления без разбирательства и вызова сторон выносит судебный приказ. Копия судебного приказа, содержащего указание на суммы задолженности и госпошлины, подлежащие взысканию с должника, направляется последнему. При этом учтите, что помимо погашения долга Вам придется уплатить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, а вдобавок – исполнительный сбор: 7% от суммы долга.

Кто самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне) Егор БОРИСОВ

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