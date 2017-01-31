Фонд капремонта призывает собственников своевременно оплачивать взносы

В соответствии с п.3 ст.158 ЖК РФ уплачивать взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома – это не право собственника, а его обязанность.

В соответствии со ст. 158 ЖК РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещение в этом доме.

При переходе права собственности на помещение к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе неисполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

В этом случае хочется предупредить покупателей о том, что при совершении сделки купли-продажи помещения необходимо требовать с продавца справку об отсутствии задолженности не только по коммунальным платежам, но также и по взносам на капитальный ремонт! Иначе радость покупки может омрачить бремя чужого долга.

Последствия несвоевременной оплаты взносов на капитальный ремонт:

Собственники помещений, имеющие задолженность по взносам на капитальный ремонт, не смогут получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В соответствии с п.14.1 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений, имеющие задолженность по взносам, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. Должнику будет сложно продать свою недвижимость. Наличие задолженности по взносам свыше 4000 рублей влечет за собой начало ведения претензионно-исковой работы.

В настоящий момент собственникам помещений многоквартирных домов (физическим и юридическим лицам), имеющим задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт, Фондом направляются досудебные уведомления с предложением в добровольном порядке оплатить образовавшуюся задолженность.

При отсутствии оплаты в рамках проведения претензионной работы, начинается работа по взысканию долгов в судебном порядке.

При этом, при обращении в суд с неплательщика взыскивается образовавшаяся сумма задолженности по взносам, начисленные пени за несвоевременную оплату, а также понесенные региональным оператором судебные расходы.

Так, к примеру, собственник квартиры общей площадью 50 м2 при размере взноса 6,00 руб./м2 обязан ежемесячно оплачивать 300 рублей, в год обязательство по взносам составит 3 600 руб.

Если собственник проигнорировал свою обязанность по оплате взносов, то сумма долга увеличится на сумму:

— пени – в данном случае 396 рублей (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ)

— государственной пошлины – 400 рублей

— исполнительского сбора – 252 рубля (7% от суммы)

— расходы на ведение претензионно-исковой работы – от 500 до 7 000 рублей.

В итоге, общая сумма переплаты после судебного разбирательства составит от 1 548 до 8 048 рублей. Этой суммы хватило бы на оплату взносов на капитальный ремонт минимум на 5 месяцев.

С 2016 года требования о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт осуществляются в порядке приказного производства. Это означает, что после подачи заявления судья в течение 5 дней выносит СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ, который выносится БЕЗ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА и ВЫЗОВА СТОРОН ДЛЯ ЗАСЛУШИВАНИЯ ИХ ОБЪЯСНЕНИЙ. Судебный приказ имеет статус судебного постановления и одновременно является исполнительным документом (статья 121 ГК РФ).

Служба судебных приставов, получив судебный приказ в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» вправе применить к должнику следующие меры принудительного исполнения:

1) Обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства

2) Наложение ареста на имущество должника, изъятие имущества

3) Запрет на выезд за пределы Российской Федерации

4) Невозможность получения кредитов и займов при наличии долгов в том числе и по взносам на капитальный ремонт и другие меры

В течение 2016 года Фондом сформировано и направлено 1800 претензий на сумму 43 млн. рублей. Подано исковых заявлений – 186, на сумму 889,67 тыс. руб. Вся сумма взыскана в полном объеме, в том числе оплачено гражданами в добровольном порядке – 226,4 тыс. руб., в судебном порядке – 663,24 тыс. руб.

В 2017 году планируется усиление претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков взносов на капитальный ремонт. В связи с чем Фонд обращается к собственникам помещений с призывом быть благоразумными, не увеличивать свои расходы. Для этого необходимо ежемесячно и своевременно производить оплату взносов — то есть до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.