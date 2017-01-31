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Экономика
31 января 2017, 12:00
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Фонд капремонта призывает собственников своевременно оплачивать взносы

В соответствии с п.3 ст.158 ЖК РФ уплачивать взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома – это не право собственника, а его обязанность.

В соответствии со ст. 158 ЖК РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещение в этом доме.

При переходе права собственности на помещение к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе неисполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

В этом случае хочется предупредить покупателей о том, что при совершении сделки купли-продажи помещения необходимо требовать с продавца справку об отсутствии задолженности не только по коммунальным платежам, но также и по взносам на капитальный ремонт! Иначе радость покупки может омрачить бремя чужого долга.

Последствия несвоевременной оплаты взносов на капитальный ремонт:

  1. Собственники помещений, имеющие задолженность по взносам на капитальный ремонт, не смогут получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
  2. В соответствии с п.14.1 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений, имеющие задолженность по взносам, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.
  3. Должнику будет сложно продать свою недвижимость.
  4. Наличие задолженности по взносам свыше 4000 рублей влечет за собой начало ведения претензионно-исковой работы.

В настоящий момент собственникам помещений многоквартирных домов (физическим и юридическим лицам), имеющим задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт, Фондом направляются досудебные уведомления с предложением в добровольном порядке оплатить образовавшуюся задолженность.

При отсутствии оплаты в рамках проведения претензионной работы, начинается работа по взысканию долгов в судебном порядке.

При этом, при обращении в суд с неплательщика взыскивается образовавшаяся сумма задолженности по взносам, начисленные пени за несвоевременную оплату, а также понесенные региональным оператором судебные расходы.

Так, к примеру, собственник квартиры общей площадью 50 м2 при размере взноса 6,00 руб./м2 обязан ежемесячно оплачивать 300 рублей, в год обязательство по взносам составит 3 600 руб.

Если собственник проигнорировал свою обязанность по оплате взносов, то сумма долга увеличится на сумму:

— пени – в данном случае 396 рублей (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ)

— государственной пошлины – 400 рублей

— исполнительского сбора – 252 рубля (7% от суммы)

— расходы на ведение претензионно-исковой работы – от 500 до 7 000 рублей.

В итоге, общая сумма переплаты после судебного разбирательства составит от 1 548 до 8 048 рублей. Этой суммы хватило бы на оплату взносов на капитальный ремонт минимум на 5 месяцев.

С 2016 года требования о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт осуществляются в порядке приказного производства. Это означает, что после подачи заявления судья в течение 5 дней выносит СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ, который выносится БЕЗ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА и ВЫЗОВА СТОРОН ДЛЯ ЗАСЛУШИВАНИЯ ИХ ОБЪЯСНЕНИЙ. Судебный приказ имеет статус судебного постановления и одновременно является исполнительным документом (статья 121 ГК РФ).

Служба судебных приставов, получив судебный приказ в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» вправе применить к должнику следующие меры принудительного исполнения:

1)         Обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства

2)         Наложение ареста на имущество должника, изъятие имущества

3)         Запрет на выезд за пределы Российской Федерации

4)         Невозможность получения кредитов и займов при наличии долгов в том числе и по взносам на капитальный ремонт и другие меры

В течение 2016 года Фондом сформировано и направлено 1800 претензий на сумму 43 млн. рублей. Подано исковых заявлений – 186, на сумму 889,67 тыс. руб. Вся сумма взыскана в полном объеме, в том числе оплачено гражданами в добровольном порядке – 226,4 тыс. руб., в судебном порядке – 663,24 тыс. руб.

В 2017 году планируется усиление претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков взносов на капитальный ремонт. В связи с чем Фонд обращается к собственникам помещений с призывом быть благоразумными, не увеличивать свои расходы. Для этого необходимо ежемесячно и своевременно производить оплату взносов — то есть до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
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