Фонд капремонта: Очередные встречи прошли в Строительном и Промышленном округах

Сегодня, 8 июня, в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» прошли встречи с управляющими компаниями, ТСЖ, председателями многоквартирных домов по вопросам капитального ремонта Строительного и Промышленного округов столицы республики. На встрече приняли участие представители Фонда капремонта в составе: Татьяны ШИГАПОВОЙ – заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия), Татьяны ДОРОФЕЕВОЙ – инженера производственно-технического отдела Фонда капремонта и Юрия НАМЫЛОВА – начальника отдела анализа и актуализации программ.

Приглашенными на встречу представителями регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов собственникам была предоставлена информация об основных направлениях реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Якутска, разъяснено о принципах начисления и учета взносов по капитальному ремонту, о начислении пени за несвоевременную оплату. Также организаторы встречи ответили на вопросы, связанные с переносом сроков проведения капитального ремонта, с качеством выполнения работ.

За два дня специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов провели четыре встречи с более 100 собственниками многоквартирных домов города Якутска. «Как происходит капремонт? Кто может участвовать в процессе? Кто представляет интересы жильцов? Могут ли сами жильцы определять перечень работ? Как выбираются подрядные организации? Как осуществляется приёмка работ? Что делать, если при приёмке были выявлены дефекты? Почему я должен платить за капремонт? Если наш дом самостоятельно уже сделал работы по капремонту, нужно ли платить по квитанциям за капремонт? Эти и многие другие вопросы поступают от горожан, — рассказала Татьяна Шигапова, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. — На все вопросы граждан были даны ответы в полном объеме, рассмотрены все нюансы. Ни один вопрос не остался без ответа».