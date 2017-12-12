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Фонд капремонта МКД РС (Я) опроверг информацию о критической ситуации в Удачном, вызванной оттайкой грунта

В мобильном приложении WhatsАpp появилась информация о том, что грунтовый слой земли на территории поселка Удачный разрушается в связи с проводимыми работами по капитальному ремонту. Собственники, по этой информации, рискуют потерять свое жилое имущество и в связи с этим могут получить компенсацию.

Распространенная в приложении «Whatsapp» служебная записка сотрудниками Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) никогда не подготавливалась.

Отметим, что в соответствии со статьей 19 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1201-З № 1329-IV «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (в ред. от 26.10.2017г. № 1900-З № 1359-V) Региональным оператором реализуется следующий исчерпывающий перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных дома:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения до границ раздела балансовой принадлежности указанных систем с соответствующей ресурсоснабжающей организацией, ремонт систем вентиляции;

— ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыши;

— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

— утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий;

— ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков входных крылец, ремонт или замена входных наружных дверей, наружных световых фонарей, окон и балконных дверей в местах общего пользования;

— установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

— ремонт фундамента многоквартирного дома, цокольных балок и перекрытий, включая утепление цокольного перекрытия;

— ремонт водоотводящих устройств, расположенных в пределах границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

— разработку проектной документации на проведение капитального ремонта;

— проведение экспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта;

— проведение строительного контроля (технического надзора).

Региональным оператором не проводятся работы по исследованию грунтового слоя, тем более, с привлечением специалистов Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.

На основании части 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации ремонтные работы в многоквартирных домах проводятся в соответствии с утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации Региональной программой капитального ремонта.

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 30.12.2013 № 2433 Утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

В соответствии с указанным нормативным правовым актом в 2018 году будет проведен капитальный ремонт основных конструктивов многоквартирных домов, расположенных по адресу Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, ул. 50 лет ЯАССР, д. 17, ул. Монтажников, д. 8, 10, 12, 16.

В настоящее время по вышеуказанным многоквартирным домам заключен договор с подрядной организацией ООО «Саха-Ремстрой» по разработке проектно-сметной документации, проведены работы по обследованию. 

На основании вышеизложенного, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) опровергает распространяемую посредством мессенджера «WhatsАpp» информацию о критической ситуации в городе Удачный, вызванной оттайкой грунта под жилыми домами.

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Источник: Фонд капитального ремонта МКД РС(Я)
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