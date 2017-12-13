Фонд капремонта: Новый режим работы кассы и отдела по приему граждан

Теперь получить справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт, а также консультацию по вопросам начисления и оплаты взносов можно будет в: понедельник, среду и пятницу с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00).

Оплатить взносы на капремонт можно в кассе Фонда по будням: с 9:00 до 18:00 ч., без перерыва на обед, выходные: суббота и воскресенье.