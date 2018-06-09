Фонд капремонта: Это не наши хищения!

Органами прокуратуры республики проведена плановая проверка исполнения законодательства при формировании и реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в ходе которых выявлены нарушения. Фондом капитального ремонта организована работа по рассмотрению представления прокуратуры РС (Я) и устранению выявленных нарушений.

Обозначенные в предписании нарушения по работе с обращениями граждан в отдельных случаях имеют место быть. Действительно, вопросы капитального ремонта имеют высокую значимость для населения, ежедневно в Фонд поступает большое количество обращений от граждан. Вместе с тем, большой объем возложенных на Регионального оператора задач и высокая нагрузка на специалистов не всегда позволяют обрабатывать обращения граждан в отведенные сроки. В связи с чем допущено нарушение срока рассмотрения некоторых обращений граждан. С целью предотвращения подобных нарушений Фондом проведена разъяснительная работа с работниками организации.

Что касается нарушений при проведении закупочных мероприятий: летом 2017-го года была объявлена закупка предмета офисной техники. В ходе проведения этой закупки в декларации участника отсутствовали сведения о наличии права на результат интеллектуальной деятельности. В этой связи участник был отстранен от участия в конкурентных процедурах. Решением УФАС данное основание для исключения признано малозначительным, участник закупки был допущен, закупка была проведена летом 2017 года. Отвечавшие за проведение закупочных мероприятий лица прекратили трудовые отношения с Фондом в 2017 году.

В части выявленных случаев хищения денежных средств поясняем, что в летом 2013 году администрацией муниципального образования «Город Олёкминск» с ООО «ЛК Гранд» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. По результатам проверочных мероприятий установлено, что несмотря на полную оплату цены контракта, ремонтные работы выполнены не в полном объеме. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) к указанному факту отношения не имеет, на дату заключения указанного контракта деятельность Региональным оператором не осуществлялась.

По другому выявленному факту поясняем, что между Фондом и подрядной организацией имеются правоотношения по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и гарантийному обеспечению качества выполненных работ в рамках заключенного по итогам открытых торгов договора. В 2017-м году органом местного самоуправления, представителем собственников помещений в многоквартирном доме, подрядной организацией подписаны акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту по 2 МКД в г. Нерюнгри. В связи с согласованием приемки выполненных работ органом местного самоуправления и представителем собственников помещений на основании, подписанных членами комиссии актов Фондом осуществлена оплата подрядной организации денежных средств.

Вместе с тем, часть работ по капитальному ремонту конструктивов многоквартирного дома не была принята в установленном законом порядке межведомственной комиссией. В связи с непринятием указанных ремонтных работ денежные средства за них подрядной организации не направлялись, работы не оплачивались.

В рамках контроля исполнения гарантийных обязательств подрядной организации и качества ранее проведенных работ в период времени с 22.05.2018 по 24.05.2018 Фондом организовано комиссионное обследование отремонтированных конструктивов по результатам которого установлены факты некачественного выполнения работ, нарушения технологии производства ремонта.

По всем указанным фактам составлен комиссионный акт о недостатках и необходимости проведения работ в рамках гарантийных обязательств подрядчика. В настоящее время подготовлено уведомление в адрес подрядной организации осуществить устранение указанных дефектов. В случае не привидения подрядной организацией выполненных работ в соответствие с установленными требованиями, Фондом в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) будет направлено исковое заявление о взыскании с подрядчика денежных средств в размере, соответствующей стоимости устранение допущенных дефектов.

Вместе с тем, большинство нарушений выявлены в действиях органа местного самоуправления, а не Фонда. Прокурорами были выявлены факты проведения капитального ремонта в домах, признанных аварийными. Ряд домов, в которых были проведены работы, на момент их проведения состояли в региональной программе капитального ремонта (РПКР) и не были признаны аварийными. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, актуализация РПКР проводится на основании сведений органов местного самоуправления (ОМСУ). Соответствующих уведомлений о признании аварийными МКД от ОМСУ не было. При сверке реестра домов, признанных аварийными, предоставляемыми Минстроем РС (Я) выявляются дома, внесенные в общий реестр аварийных домов позднее, чем принято такое решение. Имеется ряд вступивших в законную силу решений суда, которыми подтверждено отсутствие вины Фонда в ремонте аварийных многоквартирных домов.

Таким образом отмечаем, что ОМСУ несвоевременно осуществляется внесение сведений в реестр аварийных домов, а также не уведомляется Региональный оператор. В связи с чем ОМСУ должны более ответственно относиться к своим обязанностям по предоставлению информации Региональному оператору.