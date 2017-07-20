Фонд капремонта активизировал работу с должниками

Капитальные долги: собираемость и работа с должниками.

В рамках активизации претензионно-исковой работы с неплательщиками, Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) разработал план мероприятий, направленных на сокращение задолженности по платежам за капремонт.

«Реновация, то есть, обновление фонда жилья республики идет стабильными темпами, капитальные ремонты в многоквартирных домах выполняются на качественном уровне под контролем общественности, самих собственников, Фонда капитального ремонта, а также муниципальных и региональных властей. Мы понимаем, что от уровня собираемости взносов напрямую зависит объем и своевременность выполненных работ. Поэтому для дальнейшей успешной реализации Региональной программы капитального ремонта на территории Якутии проведена акция «Прощеные дни», которая показала положительный результат. Размер сбора взносов на капремонт на июнь составил порядка 95,5%. После проведения акции принято решение активизировать претензионно-исковую работу с теми неплательщиками, которые не посчитали нужным оплатить», — отметил Леонид Шибаев, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).

Специалисты юридического отдела Фонда выставляют претензии по лицевым счетам. Теперь на основании судебного приказа, Фонду капремонта — достаточно обратиться в мировой суд по месту жительства должника. Там на основании представленных документов за 5 дней вынесут решение о взыскании долга. Действительно, судебный приказ — очень простой и удобный для кредитора. Региональному оператору достаточно обратиться в мировой суд по месту жительства должника с заявлением о вынесении судебного приказа.

Региональный оператор напоминает, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ бремя ответственности за содержание общего имущества в многоквартирном доме лежит на собственниках жилых и нежилых помещений. Не копите долги, так как помимо них за просрочку платежей к нарушителям применяются штрафные санкции. Кроме того, долг по взносам за капремонт лишает граждан возможности оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Планы ремонтов рассчитаны исходя из практически стопроцентной собираемости взносов. Без этого своевременное их выполнение крайне затруднительно. И все мы должны четко осознать, что взносы на капремонт должны вноситься не по желанию, а по закону — с каждого собственника жилого и нежилого помещения. Другого здесь не дано», -подчеркнул Леонид Шибаев.

Уважаемые собственники помещений в МКД! Просим Вас исполнять требования действующего жилищного законодательства и своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт!