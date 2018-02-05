Фонд капитального ремонта: вопросы и ответы

Сегодня в обществе сложилось некое предвзятое и порой несправедливое отношение к программе капремонта. Призванная улучшить жилищные условия миллионов россиян, система сталкивается с тем, что ее понимает не каждый. Наш регион не исключение. Часть собственников в Республике ложно информированы о том, что региональный оператор программы капитального ремонта (Фонд капремонта МКД РС (Я)) согласно своей правовой формы является фондом, где взносы производятся на добровольной основе. Дабы прояснить ситуацию и разъяснить основные моменты, мы приводим список часто задаваемых вопросов о капитальном ремонте и ответов на них.

В 2012-м году в Жилищный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которых собственники жилья обязаны вносить деньги (взносы) на капитальный ремонт. Сбор средств начался с 1-го июля 2014-го года. Уплата взносов на капремонт наряду с другими коммунальными платежами является обязательной. Каждый собственник обязан принимать участие в накоплении средств на капитальный ремонт общего имущества своего дома.

Для определения очерёдности проведения капитального ремонта многоквартирных домов была разработана и утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30.12.203 г. №2433 Региональная программа капитального ремонта, рассчитанная на 30 лет. В Региональную программу включены все многоквартирные дома, кроме аварийных и подлежащих сносу. Ежегодно Региональная программа подлежит актуализации.

Вопрос: Как определяется размер взноса на капремонт?

Ответ: Минимальный размер взноса определяется на основе оценки общей потребности в средствах на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в установленный перечень услуг и работ по капитальному ремонту, а также возможностей дополнительного софинансирования расходов на капитальный ремонт за счет средств бюджетов разных уровней. В соответствии с приказом Министерства ЖКХ и энергетики республики с 1 января 2018 года установлен новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Установленный размер минимального взноса за капремонт по региону до этого изменился всего один раз за все время реализации программы. Отметим, что это один из самых низких показателей по стране в целом. По состоянию на январь 2018-го года он составляет 3,75 р. за квадратный метр жилого имущества при приблизительной себестоимости в размере 23 рублей за 1 кв. м. В этой связи данная экономически обоснованная сумма взноса является слишком большой для жителей Республики. Если повысить взнос до такого уровня, то собираемость платежей будет очень низкой и выполнение программы капремонта может оказаться под угрозой срыва. Именно поэтому было принято решение установить посильную оплату для собственников, проживающих в деревянных домах – 3 рубля 75 копеек; каменных домах без лифта – 6,25 рублей; каменных домах с лифтом – 8,30 рублей с квадратного метра.

2) Вопрос: Существуют ли льготы для пенсионеров?

Ответ: В соответствии с действующим законодательством вносить взносы на капитальный ремонт обязаны все собственники помещений многоквартирных домов, вошедших в Региональную программу капитального ремонта. При этом важно учитывать, что те граждане, чьи расходы на ЖКУ (в т.ч. на капитальный ремонт) составляют более 15% от общего дохода семьи, могут обратиться в ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» для получения субсидий. Также компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт предоставляется гражданам, достигшим возраста 70 лет – в размере 50%, при достижении возраста 80 лет — в размере 100%. При этом гражданин должен являться собственником жилого помещения, неработающим, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей из граждан пенсионного возраста. Для получения данного вида компенсации необходимо также обращаться в ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий». Размер компенсации рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий. Необходимо отметить, что взносы на капитальный ремонт НЕ отменяются, граждане по-прежнему продолжают оплачивать взносы в полном объеме. Речь идет о полной или частичной компенсации понесенных затрат в виде субсидий.

3) Вопрос: Куда оплачиваются средства на капремонт?

Ответ: Собственники вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечислять взносы региональному оператору или на специальный банковский счет. Владелец этого счета также определяется на общем собрании жильцов. Если собственники приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, то независимо от установленного Региональной программой срока для капремонта дома, собственники имеют право в любое время потратить накопленные средства на работы, предусмотренные в перечне капремонта. Собственники самостоятельно выбирают подрядчика и контролируют качество выполнения работ. Если собственники формируют фонд капремонта дома на счете регионального оператора, то региональный оператор обязан сделать дому ремонт, когда подойдет срок очереди дома в соответствии с Региональной программой капитального ремонта. Взносы собственников, внесенные на капремонт, тратить на другие цели Фонд не имеет права. Региональный оператор несет ответственность за качественное и своевременное выполнение капремонта МКД. Контроль за деятельностью регионального оператора, сбором и использованием средств граждан на капремонт осуществляется Министерством ЖКХ и энергетики РС(Я), Госстройжилнадзором РС(Я). Необходимо отдельно отметить, что на содержание Фонда: зарплату и другие нужды, накопления собственников не используются – это категорически запрещено!!! Фонд содержится как бюджетное учреждение в соответствии с установленными нормативами.

4) Вопрос: Почему нужно оплачивать взносы на капремонт?

Ответ: Несмотря на то, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт в нашей Республике наступила с 01.07.2014 года и начисление осуществляется уже четвертый год, есть категории граждан, которые впервые слышат о своей обязанности по уплате взносов. Хочется отметить, что незнание закона не освобождает от ответственности. К тому же через некоторые мессенджеры, такие как Whatsapp и соц. сети распространяется недостоверная информация о том, что взносы на капитальный ремонт носят добровольный характер. На что хотелось бы ответить, что взносы на капитальный ремонт являются обязательными платежами, установленными Жилищным кодексом РФ для всех собственников помещений многоквартирных домов, вошедших в Региональную программу капитального ремонта. Более того, решением Конституционного суда РФ от 12.04.2016 года, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт признана правомерной. С каждым днем все больше граждан осознают необходимость и правильность программы восстановления жилого фонда страны.

5) Вопрос: Можно ли отказаться от уплаты взносов на капремонт?

Ответ: Согласно ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД. Следовательно, Вы не можете отказаться от уплаты взносов за капитальный ремонт. В случае неоплаты взносов за капитальный ремонт Вам будут начислены пени, а также взносы и пени могут быть взысканы в судебном порядке, что повлечет для Вас большие расходы.

6) Вопрос: Аварийные дома.

Ответ: Если дом участвует в региональной программе капитального ремонта и официально не признан аварийным, то собственники обязаны производить оплату взносов. В случае признания дома аварийным, обязанность по уплате взносов собственников прекращается, но прекращается с месяца следующего за месяцем, в котором мкд признан аварийным. В этом случае все средства, оплаченные собственниками, возвращаются им на цели сноса дома.

7) Вопрос: Как начисляются пени?

Ответ: Одним из постоянных вопросов остается начисление пени, т.е. собственники спрашивают, почему они оплачивают регулярно ежемесячно взносы, а пени все равно начисляются. Дело в том, что взносы необходимо оплачивать не только ежемесячно, но и в установленный срок, т.е. до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Также отметим нововведения в отношении начисления пени, установленного Жилищным кодексом РФ. Так с 12.07.2016 года пени за несвоевременную оплату начисляются НЕ со следующего дня после наступления установленного срока оплаты как это было раньше, а с 31-го. Например: за июль без пени оплату нужно произвести до 10 сентября.

8) Вопрос: До каких пор будет взиматься взнос на капитальный ремонт, до проведения капитального ремонта?

Ответ: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах будут взиматься ежемесячно на протяжении всего действия региональной программы, которая утверждена сроком на 30 лет, независимо от года проведения капитального ремонта, так как действует система заимствования средств одного дома у другого. Или же до момента признания дома аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решения об изъятии земельного участка, на котором расположен этот дом, для государственных или муниципальных нужд.

9) Вопрос: Как узнать в каком году запланирован капремонт в доме?

Ответ: Узнать год проведения капремонта в доме и состав работ можно на официальном сайте Фонда капремонта МКД РС (Я) по адресу: dom.fondkr.ru/dom.

10) Вопрос: Я не доживу до капитального ремонта.

Ответ: В случае если квартира находится в собственности гражданина, то он имеет полное право распоряжаться своим имуществом, в т. ч. продавать, передавать по наследству. Уплаченные собственниками взносы поступают в фонд капитального ремонта каждого многоквартирного дома. Важно понимать, что своевременно проведённый капитальный ремонт позволит не только создать безопасные и комфортные условия для проживания, но и увеличить стоимость Вашего имущества. Согласно ст.158 ЖК при переходе права собственности на помещение к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в т. ч. неисполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов. Таким образом, если вы не будете производить оплату взносов, то при переходе права собственности на вашу квартиру, к вашим наследникам перейдет и обязанность по уплате всего вашего долга. Соответственно при наличии у собственника задолженности по взносам в размере более 4 тыс. рублей, Фонд будет вынужден взыскивать ее в судебном порядке, что приведет к возмещению должникам судебных расходов, понесенных региональным оператором при рассмотрении дела. Дополнительно сообщаем, что на основании ст. 9.1 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с этими гражданами. Таким образом, Вы вправе расприватизировать принадлежащее вам помещение. При этом обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникнет у нового собственника – Администрации муниципального образования.